Profesionálně nikdy nebojovala, o to víc šokovala, když porazila UFC ošlehanou Lucii Pudilovou. Teď talentovanou MMA zápasnici Terezu Bledou (18) čeká finále OKTAGON UNDERGROUND.

Jak se s odstupem koukáte na vítězství nad Pudilovou , které způsobilo pozdvižení?

„Mám z něj velkou radost. I když se výhra nezapočítává do oficiálních statistik, vyzdvihla mě do podvědomí fanoušků MMA. Zřejmě z toho budu hodně těžit do budoucna.“

Vnímáte, že zájem o vaši osobu raketově vzrostl?

„Všimla jsem si toho jak na sociálních sítích, tak na sázkařských portálech. A také dělám o dost víc rozhovorů. Je hezké, že se mi podařilo se zvýraznit po ne tak dlouhé době, co ten sport dělám. Na druhou stranu každý má rád svůj klid.“

Nemrzí vás teď, že se zápasy OKTAGON UNDERGROUND nezapočítávají do statistik?

„Pro mě to škoda je, ale pro Lucku asi naopak. (smích) Všichni jsme do toho ale s tímhle šli.“

Chtěla byste odvetu v klasickém MMA bez upravených pravidel?

„Případné vítězství by se ve statistikách dobře vyjímalo. (úsměv) Uvidíme však, jakou cestou půjde Lucie a jakou já. Ještě nemám žádný profesionální zápas.“

Platíte za největší český talent mezi ženami. Je těžké naplnit očekávání?

„Já jedu jen podle sebe. Teď mě čeká finále a mám to nastavené jako předtím, nevyvíjí to na mě žádný tlak.“

Je těžké si udržet pokoru?

„Sice jsem porazila Lucku, ale zase mi to hodně sedlo. Rozhodně mi nijak přehnaně nestouplo sebevědomí.“

Úspěšná jste byla také v boxu, dřív jste plavala a zvedala na bench. Prý i 120 kilo…

„Ale ne na soutěži, to se mi povedlo jen párkrát na tréninku, ale pak jsem se na to vybodla. Dnes už bych to však nedala.“

Co vám řekli rodiče, když jste začala dělat bojové sporty?

„Nadšeni nebyli, ale respektovali moji volbu, za což jsem moc ráda. A nyní mi už fandí.“

Čemu se věnujete kromě zápasení, kterým si ještě nevyděláváte?

„Času mám ještě dost. Studuji na sportovní podnikatelské soukromé škole, abych kvůli tréninkům mohla individuálně docházet. Za rok maturuji, ale na vysokou asi nepůjdu, protože bych to časově neskloubila. Navíc mám dva psy a učím se programovat.“

Jak jste k tomu přišla?

„Přítel je programátor, který mi poradil, abych byla schopná si přivydělat, kdybych nemohla zápasit. Chytlo mě to a teď mě učí.“

Zvládáte si vydělat na tréninky?

„Nějaké peníze mi dávají rodiče, dřív jsem měla brigády. Teď programuji pro přítele a ten mi za to platí, což je velká výhoda. (smích) Jsem mu nesmírně vděčná. Bez něj bych nemohla fungovat. Tréninky mám teď díky smlouvě zdarma, ale jídlo, nafta, auto, vše stojí hodně peněz.“

I proto jste si přivydělávala jako vyhazovačka na diskotéce?

„Ze začátku jsem dělala pizzu a sbírala sklo. Jakmile jsem byla plnoletá, začala jsem hlídat, ale měla jsem kvůli nočním směnám přehozený režim a nestíhala regenerovat. Za tu chvíli jsem ani nezažila žádné neplechy a nemusela jsem nikoho vyhazovat.“

Bydlíte stále s rodiči?

„Ne, přes dva roky žiji s přítelem.“

Nebylo pro rodiče těžké, že jste takhle brzo vylétla z hnízda?

„V šestnácti jsem šla bydlet s partnerem, takže to asi taky nenesli dobře. Tenkrát jsem žila s mamkou, jelikož naši jsou rozvedení. Už si ale zvykli a jsou rádi, když přijedu.“

Přezdívá se vám česká »Ronda« po hvězdné zápasnici UFC Rondě Rousseyové. Jak jste k tomu přišla?

„Úplně na prvním tréninku MMA, když jsem zkusila její techniku, kterou jsem okoukala na internetu. Navíc jsem Rondě tenkrát byla dost vzhledově podobná.“