Bývalá biatlonistka Koukalová s uměleckou duší: Našla si novou vášeň!

Má nadání pro přesnost, a pokud jí to půjde stejně jako s puškou, brzy z ní bude mistryně. Exbiatlonistka Gabriela Koukalová (30) popadla strojek a dala se na tetování.

Zatímco před měsícem se ještě dvojnásobná stříbrná medailistka z olympiády v Soči učila na grepu na tatarském kurzu, teď už si troufá i na lidskou kůži. Pro začátek udělala pokusného králíka ze sebe a už si na předloktí namalovala první obrázek. „Rozcvička!“ psala Gabča.

Jakmile se do toho ještě víc dostane, třeba se lidé mohou těšit, že si brzo otevře tetovací salon. „Učíte se rádi novým věcem? Já ano! Tak jsem si řekla, že se přihlásím do tetovacího kurzu. Sice jsem teprve na začátku, ale obrovsky mě to baví,“ popisovala dojmy štramanda z Jablonce.

„Je fakt, že nám tahle situace mění plány, na druhou stranu nám dává šanci vyzkoušet si věci, ke kterým bychom se jinak nejspíš nedostali. Jsem opět happy (anglicky šťastná) jak dva grepy, že život nabízí tolik možností a variant, co zkoušet,“ přiznala nedávno.