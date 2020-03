Česko na Světovém poháru? Neškrtat! Nejlepší tým pořád může mít sílu | iSport.cz

Na posledním mistrovství světa měl český národní tým docela blízko ke svému ideálu. Ale přece to ještě nebylo ono. Deník Sport dal dohromady tým, jak by aktuálně vypadal, kdyby byla k dispozici všechna esa a nikdo neseděl na marodce. Výsledek? Má cenu s ním počítat a neškrtat ho ze Světového poháru.

Je to jen hra. Ale zábavná a z českého pohledu vlastně i docela nadějná. Tahle sestava by měla šanci uspět. „Tým na papíře vypadá skvěle,“ říká ke jménům útočník Jan Kovář, který by nám pasoval do třetí formace. „Ale myslím, že musíme respektovat i sílu ostatních týmů, které by přijely taky v plné síle a jejich výběry by vypadaly na papíře asi ještě o něco lépe,“ usměje se opora švýcarského Zugu a jeden z nejlepších hokejistů mimo NHL.

Ideální SESTAVA Česka: Jak by vypadal tým ze všech nejlepších hráčů?

Poslední nominaci, kdy se mohlo bez omezení sahat do zámořské ligy, udělal Josef Jandač před Světovým pohárem 2016. Zápasil s problémem, který má český hokej pořád. Jeden silný tým postavit pořád může, ale každá absence je škaredě cítit. On si tehdy musel škrtnout Davida Krejčího, Tomáše Hertla a Radko Gudase. Česká parta zůstala jen ve skupině.

Nejbližším termínem pro setkání nejlepších hráčů planety je rok 2024, kdy se má hrát Světový pohár. Prý. Měl být už teď na podzim, ale odložil se. A Česko by v NHL muselo posílit svoje počty a zvýšit renomé na mezinárodní scéně, aby tady mělo místo. Ze zámoří znějí totiž už víc než rok hlasy, že příště by Češi mohli patřit do týmu Evropy s Němci, Slováky nebo Švýcary.

Taky proto může být důležitá příští olympiáda 2022. Dá NHL zelenou? Jak se na ní pak Češi vytáhnou? „Každý z nás by na olympiádu rád jel, ale na to jsme bohužel malí páni. Uvidíme, jak všechno nakonec ještě dopadne,“ řekl Sportu obránce Michal Kempný z Washingtonu. „Kluci z NHL tam patří, olympiáda je velká akce a zaslouží si tam být opravdu jen ti nejlepší,“ doplňuje Kovář.

„Přiznávám, že mě by bavil hodně druhý útok, spojení Voráčka, Hertla a Vrány by mě docela zajímalo. Chtěl bych ho vidět v reálu,“ přiznal jeden z trenérů, se kterým jsme náš výběr konzultovali. „Plus je dobrá úvaha, když je ve výběru víc středních útočníků, s tím jsme spíš měli poslední dobou problémy, nedostávalo se jich,“ dodal jiný.

Schválně, představte si aktuální olympijskou nominaci teď. Jak by vypadala? Na vyhazov z mezinárodní akce určitě ne. David Pastrňák je top křídlo NHL, Tomáš Hertl patří mezi nejcennější pracanty, David Krejčí mezi smetánku nejšikovnějších centrů, Jakub Vrána roste mezi super střelce a sem se blíží i Dominik Kubalík. „Jsem strašně rád, když vidím, co tady za mořem naši kluci dělají. Pasta má skvělou sezonu, je obdivuhodné, kam až to dotáhnul. Vránič je to samé, taky jede skvělý ročník. Má trochu jinou pozici než Pasta, ale když do toho kopne, nikdo ho nechytne,“ vypočítává Kempný.

Jeho by čekal v prvním defenzivním páru Filip Hronek. „Filip se zlepšuje každou sezonu, pořád je to mladý kluk a hraje výborně. Je fantazie, že v Detroitu hraje tolik, klidně 25 minut za zápas. Kdybychom spolu někdy v budoucnu hráli, bylo by to super,“ fandí vývoji dvaadvacetiletého beka.

Kovář zase podrobně sleduje Kubalíka, který nasázel v Chicagu už 29 gólů a spolu hráli v Plzni i v reprezentaci: „Kubalda mě snad překvapit ani nemůže, vím, jak skvělým hráčem je. Nemůžu se dočkat, až si spolu zahrajeme.“ Tohle je přání, které nejspíš klapne brzy. Spolu by se mohli představit na květnovém MS.

Gudas: Tohle je sestava, která by něco udělat mohla

Na olympiádě si už Radko Gudas zahrál. Nechoďte moc na něj s tím, že pro hráče NHL je to hlavně otravná věc, která je vymačká. Tenhle argument mu vůbec nesedí. Když dostal do ruky nominaci, kterou dal dohromady deník Sport, očima ji celou projel. „Jel bych hned,“ usmál se. Líbí se mu, jak další Češi získávají silné role. „Už je nás v NHL pomalu jak Rusáků,“ říká.

Je to boj a pořád ještě bude. Hráčská asociace NHLPA se snaží vedení NHL přesvědčit, že má smysl, aby liga hráče uvolnila na olympiádu. Mezinárodní federace IIHF věří, že tentokrát už dohoda klapne a všechno se vrátí do stavu před poslední Hry v Jižní Koreji (2018), kam NHL poprvé od roku 1998 nepustila svoje hráče.

Vnímáte, že se teď situace opravdu řeší a NHL, NHLPA a mezinárodní hokejová federace se snaží najít odpověď, jestli pojedete na další olympiádu, nebo ne?

„Jasně, je to tak. Hráči tam chtějí, olympiáda je turnaj, na který se každý, když vyrůstal, díval. Hraje se jednou za čtyři roky, je to výjimečná událost, které se účastní nejlepší sportovci. A NHL je nejlepší ligou na světě, takže kdyby si týmy mohly volit, jak chtějí, většina hráčů by tam byla odsud. Reprezentovat je čest. Navíc je to pauza pro ligu, která trvá dva a půl týdne. Kdo nejede, tak má volno, takže pro tyhle kluky je to nějaké uvolnění, kdy máte čas sám na sebe a na rodinu.“

Jak je dohoda podle hráče teď daleko?

„Zatím se nikdo nedomluvil na podmínkách. NHL se bojí o své hráče, že se někdo zraní a vrátí se nepoužitelný jako třeba po Soči Barkov a Tavares. Je tam hodně faktorů, které si strany přehazují. Ve finále je to ale stejně hlavně hra peněz. Proto mě to i mrzí, byl bych rád, aby každý měl šanci si na olympiádě zahrát.“

Na druhou stranu se sezona NHL i o dva a půl týdne zkrátí. Tím pádem se zápasy víc nahustí, jste ve větším zápřahu. Liga třeba i tvrdí, že hráči jsou pak moc unavení. Když si vzpomenete na Soči šest let zpátky, není náročnější režim trochu opruz?

„Vůbec. Když mám možnost reprezentovat, vždycky jedu, žádný opruz nehrozí. A takhle to má každý. Jo, sezona je víc stlačená, ale zase celý léto trénujete, abyste na ni byli připraveni. Tenhle argument je přitažený trochu za vlasy, vůbec ho neřešíme. Jasně že to je třeba těžší, ale zase vy do toho šlapete, abyste byli připravení. Zvládnete i režim s olympiádou.“

Když se teď kouknete na soupisku, kterou jsme nachystali, kdyby byla olympiáda teď. Jak se vám líbí?

„Krásný, vypadá dobře.“ (usměje se)

Měl by tenhle tým naději uspět?

„No jasně, když to vidím naskládaný pod sebou, všechno hráči, kteří umí super hokej a dovedou ho prodávat i na nejvyšší úrovni. Určitě by tohle byl tým, který něco může udělat.“

Vidím posun v tom, že třeba oproti poslední akci, Světovému poháru 2016, je na soupisce teď víc hráčů, kteří mají důležité role v NHL...

„Jasně, hráče máme kvalitní, pak záleží na trenérovi, aby to složil dohromady a taky aby se mu to nerozpadlo kvůli zranění. Když vidím ty kluky... No, doufám, že olympiáda ještě vyjde.“ (usměje se)

Máte přehled, jak se daří ostatním Čechům v NHL?

„Klukům se začíná víc a víc dařit. Mladý jdou nahoru, Hajčus (Libor Hájek) byl v Rangers, Filip Chlapík je v Ottavě, i když jednu dobu chodil pořád nahoru a dolů, Chýťa (Filip Chytil) hraje v Rangers stabilně. Filip Zadina s Filipem Hronkem mají místo v Detroitu. Je hezký vidět, že další generace se tam cpe taky. Je nás zase víc a pomalu tady máme už stejný počet, kolik je v NHL Rusáků. Jel bych na olympiádu hned. Ale těžko se fakt teď něco předpovídá, jestli bude s námi, nebo ne. Těžký říct, jak to dopadne, jestli nás uvolní.“

Pořád se navíc odkládá i Světový pohár, teď má termín na rok 2024. Fanoušci třeba už nikdy neuvidí Crosbyho s McDavidem, Matthewse s Kanem. Není tohle největší škoda?

„Souhlas, Svěťák se povedl, byla to super akce. NHL si z toho dokázala vyvařit i nějaké peníze pro sebe, tak i liga byla spokojená, z olympiády nemá nic. Je smutný, že se dost věcí měří přes peníze a kvůli tomuhle nevidíte takové hráče spolu. Celý život makáte i proto, abyste mohli reprezentovat svoji zemi, a když je olympiáda, nesmíte tam. Je to na...“

Pěkně na prd, rozumím.

„A to já bych řekl i něco horšího. (usměje se) Strašně blbě se polyká, když slyšíte, že na olympiádu nesmíte.“