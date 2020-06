Herec Miroslav Donutil (vpravo) si po slávistickém triumfu »zabrnkal« hymnu šampionů We Are The Champions • Repro: O2 TV Sport

Na tribuně vášnivě fandili herci Miroslav Donutil (69), Ondřej Pavelka (64), klan Prachařů — David (61) a Jakub (36). Forvard Philadelphie Jakub Voráček (30) a kolega z Bostonu David Pastrňák (24) si k tomu dali pivečko a trochu uondaný »Pasta« se po druhé hodině ráno vynořil z útrob Sinobo Stadium.

S kámošem usedli na lavičku u autobusové zastávky, jako by to byla trestná lavice v hale NHL. „Ty vole, tak my nemáme odvoz,“ lamentoval »Pasta«. Drtil při tom v rukou, které daly v neúplné sezoně osmačtyřicet branek, mobil. Chvilku to trvalo, ale nakonec se přivolaného taxíku dočkali a vyrazili do pelechu.