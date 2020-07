Titul pro zlatíčka! Slávisté si užili oslavy se svými krasotinkami i dětmi

U Edenu to mistrovskými oslavami hodně žilo • Michal Beránek (Sport)

Jaké podpory se jim od nejbližších dostává, si hráči i trenéři moc dobře uvědomují. I proto si ve středu po korunovaci mnoho z nich udělalo společnou fotku – s partnerkou, dětmi a pohárem. Stoper Ondřej Kúdela do něj dokonce svého dvouletého syna Ondru naložil.

Po společné radosti v Edenu čeká na rodiny slávistů další zasloužená odměna. „Teď budeme mít dva týdny volno,“ oznámil trenér Jindřich Trpišovský úlevnou zprávu v sešívané kabině. Sám se totiž těší, jak ho jeho partnerka Linda vytrhne od všední fotbalové reality a starostí před novou sezonou.

„Ta jediná mě od toho dokáže trochu odvést. Když je na mě zlá a řekne mi, že už bych mohl taky dělat něco pořádnýho a nejenom ten fotbal. Potřeboval bych nějaký knoflík, kterým by se to vždycky vypnulo. Jako na tabletu. A pak zase spustilo,“ prozradil strůjce dvou titulů pro Seznam Zprávy.

A ještě tu je jeden příjemný bonus pro mistry a jejich zlatíčka. Prémie za titul. Sice nebudou tak tučné jako loni, kdy čínští majitelé hodili do kabiny 70 milionů k rozporcování. Ale něco sešívaným určitě kápne. Navíc, jak prozradil šéf klubu Jaroslav Tvrdík , jen na odměnách stanovených ve smlouvách Slavie vyplatí 30 milionů korun (část z toho jde ale i do klubů, odkud hráči do Edenu přišli).