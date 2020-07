Překvapil vás triumf v této anketě?

„Určitě! Vždyť ještě nedávno jsem laboroval se zraněním, dlouho jsem nehrál fotbal a myslel na konec kariéry.“

Navíc jste měl pověst frajírka, který fotbalu nedává vše…

„Je to tak. Každý známe moji minulost, byl jsem prostě flink. Kdybych nepotkal dobré trenéry, tak kdo ví, co by se mnou bylo. Myslet si tehdy, že budu chytat Ligu mistrů a sbírat tituly, mohl jen blázen! (úsměv)“

Co se u vás změnilo, že jste začal makat?

„Trenéři jednou zavolali rodičům a ti si se mnou promluvili. To bylo asi poslední, co mi mohlo pomoci. A já pak začal trenéry poslouchat a začalo to i šlapat!“

V uplynulé sezoně jste nasbíral rekordních 23 čistých kont, což asi jen tak nikdo nepřekoná. Nebo to zkusíte vy sám příští sezonu?

„(smích) No byl bych rád, kdyby se mi povedlo něco podobného, ale těch nul bylo fakt hodně. Přitom nám před sezonou odešli oba stopeři Ngadeu s Delim a byly názory, že budeme dostávat spoustu gólů. Ale my jich dostávali ještě méně!“

Vaše výkony ale samozřejmě registrují i skauti zahraničních klubů. To nemyslíte na odchod ven?

„Ne, my máme domluvu s trenéry, že bych tady chtěl vydržet ještě jednu sezonu. Zase se dostat do Ligy mistrů a vyhrát titul, a až pak si vyzkoušet zahraničí a vidět, jestli na to mám.“

Kouč Trpišovský vás bere mezi pět nejlepších gólmanů v Evropě, takže si možná budete moci vybírat: Jakou ligu byste si chtěl zahrát?

„Láká mě španělský fotbal. Tam se hraje technicky, což by mi vyhovovalo. Proti Barceloně jsem už hrál a jednou bych chtěl chytat i proti Realu Madrid. Tak doufám, že mě to potká se Slavií v Lize mistrů, nebo pak přímo ve španělské lize!“