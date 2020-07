Čerstvý táta Usain Bolt: Vyzradil tajemství o dceři!

Když Usain Bolt (33) oznámil, že se jeho dcera jmenuje Olympia Lightning, kdekdo měl za to, že to muselo být z hlavy fenomenálního běžce. Jenže omyl. Spískala to jeho přítelkyně.

Podle Bolta, který poprvé promluvil o tom, jak se sžívá s rolí otce, přišla s Olympií jeho partnerka Kasi. Ne on jako osminásobný olympijský vítěz. „Moje drahá, řekl jsem jí, myslím, že s tím jménem na ni nakládáš trošku moc tlaku,“ prozradil Jamajčan, který dcerku rozhodně nechce šlechtit jako budoucí šampionku.

„Uvidíme, ale já ji rozhodně nechci do ničeho tlačit,“ tvrdí. Že se jeho dvouměsíční poklad jmenuje stejně jako dvouletá dcera tenisové hvězdy Sereny Williamsové, prý Usain nevěděl až do úterý, kdy světu Olympii Lightning Boltovou poprvé ukázal. A mnoho lidí mu to na to konto sdělilo.

Už umí vstát

Jinak je ale rodičovství podle nejrychlejšího člověka všech dob prý těžší než lámání světových rekordů. „První týden mi bylo zle, protože jsem se bál usnout,“ pravil Bolt s tím, že byl několikrát holčičkou poblinkán. „Tak jsem byl celou noc vzhůru a koukal na ni. Jinak totiž hrozně tvrdě spím. Ale už jsem se naučil, jak vstát. Už to dokážu, ať se děje, co se děje. Zlepšuju se a dál se učím,“ vykládal bývalý atlet své nové životní zážitky. Přitom slovo bývalý nemusí platit navěky. Usain Bolt totiž tvrdí, že existuje člověk, který ho může dostat zpět na ovál.

„Když přijde můj trenér a řekne, že jdeme na to, tak půjdu. Proč? Protože mu tolik věřím. Budu vědět, že je to možné. Takže zavolejte Glenu Millsovi, a já se vrátím,“ oznámil světový rekordman na 100 a 200 metrů.