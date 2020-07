Rekordní omyl! Šokujícím časem vymazal i Bolta, pak se přišlo na chybu | iSport.cz

Divočina už to byla sama o sobě. Tradice staroslavné Weltklasse se kvůli koronaviru rozletěla na sedm stadionů po třech kontinentech. Ale teprve čas v cíli dvoustovky světového šampiona Noaha Lylese z neobvyklého mítinku udělal opravdovou šílenost.

„Tohle nemůže být správně? Nebo jo?“ halasil nevěřícně televizní komentátor.

Lyles se postavil ke startu své dvoustovky ve floridském Bradentonu. Francouz Christophe Lemaitre proti němu běžel přímo v Curychu, Nizozemec Churandy Martina v Papendalu. Lyles jednoznačně vyhrál. Ale ten čas?

18,90. Tolik to bylo oficiálně. Víte, co by to znamenalo? Usain Bolt v roce 2009 ve finále mistrovství světa v Berlíně vypálil světový rekord 19,19 sekundy. Pokoření hranice 19 sekund na jeho zamilované dvoustovce zůstal jeho nesplněným snem. A teď že by to Lyles, ač vzýván jako nástupce krále, zvládnul v šíleném exhibičním závodě?

„Určitě byl míle před ostatními. Ale Usaina Bolta by porazil o tři metry…“ pochyboval komentátor.

Noah Lyles. 18.90. 200m.



Except...he started at the wrong start line, according to the broadcast.pic.twitter.com/jqpAZl7qnK — Chris Chavez (@ChrisChavez) July 9, 2020

A ukázalo se, že opatrnost byla na místě. Lyles se totiž postavil do špatné dráhy a místo předepsané dvoustovky běžel jen 185 metrů. Takže žádný rekord. Jen komická vložka do bohaté historie světové atletiky.

Slavná curyšská Weltklasse se kvůli koronavirové krizi proměnila v tzv. Inspiration Games. A na neobvyklost nouzového formátu doplatila i překážkářka Zuzana Hejnová. K závodu na 300 metrů překážek se postavila v nizozemském Papendalu. A zatímco ona běžela v dešti, její soupeřky v Curychu a americkém Walnutu měly hezky.

I proto skončila Hejnová časem 40,97 sekundy třetí. Vyhrála Američanka Georganne Molineová, která v Kalifornii zaběhla výkon 39,08 sekundy. Švýcarská evropská šampionka Léa Sprungerová byla doma v Curychu o 17 setin pomalejší.

Dalšími dějišti byly vedle Curychu, Bradentonu, Papendalu a Walnutu také Lisabon, švédský Karlstad a zahradní sektor Renauda Lavillenieho ve francouzském Aubiére, kde skákal mladší bratr momentálně zraněného bývalého světového rekordmana Valentin Lavillenie.

Ten ale v souboji tyčkařů neměl ani jeden zdařený pokus, výkonem 581 cm zvítězil Američan Sam Kendricks. V téže disciplíně žen triumfovala jeho krajanka Sandi Morrisová, běh na 150 metrů vyhrála šestinásobná olympijská vítězka Allyson Felixová.

INSPIRATION GAMES

Muži - 100 yardů: 1. De Grasse (Kan.) 9,68, 2. Vicaut (Fr.) 9,72, 3. McLeod (Jam.) 9,87. 200 m: 1. Lemaitre (Fr.) 20,65, 2. Martina (Niz.) 20,81, Lyles (USA) běžel kratší vzdálenost. Trojskok: 1. Pichardo (Portug.) 17,40, 2. Taylor 17,27, 3. Craddock (oba USA) 17,04.

Tyč: 1. Kendricks (USA) 581, 2. Lisek (Pol.) 566, V. Lavillenie (Fr.) bez výkonu.

Ženy - 150 m: 1. Felixová (USA) 16,81, 2. Millerová-Uibová (Bah.) 17,15, 3. Kambundjiová (Švýc.) 17,28.

300 m př.: 1. Molineová (USA) 39,08, 2. Sprungerová (Švýc.) 39,25, 3. Hejnová (ČR) 40,97. 3x100 m: 1. USA (Hillová, Bartolettaová, Felixová) 32,25, 2. Švýcarsko 32,50, 3. Nizozemsko 32,94.

Tyč: 1. Morrisová (USA) 466, 2. Bengtssonová (Švéd.) 446, Stefanídiová (Řec.) bez výkonu.