Detaily luxusní svatby Schicka a jeho princezny Hany! Hráli jim ponurý song!

Na svatbě Patrika Schicka s krásnou nevěstou Haničkou bylo vše sladěno do posledního puntíku • Instagram

Na svatbě Patrika Schicka s krásnou nevěstou Haničkou bylo vše sladěno do posledního puntíku • Instagram

Na svatbě Patrika Schicka s krásnou nevěstou Haničkou bylo vše sladěno do posledního puntíku • Instagram

Nevěstě Haničce to slušelo nármaně • Instagram

Mercedes Patrika dorazil k bráně do luxusního zámeckého prostředí krátce po poledni • Martin Hykl, Martin Sekanina (Blesk)

Fotbalový snajpr Patrik Schick se svojí nádhernou Hany pár vteřin poté, co se z nich stali manželé • Instagram

Fotbalový snajpr Patrik Schick se svojí nádhernou Hany pár vteřin poté, co se z nich stali manželé • Instagram

Fotbalový snajpr Patrik Schick se svojí nádhernou Hany pár vteřin poté, co se z nich stali manželé • Instagram

Svatba Patrika Schicka s Hanou Běhounkovou by se neobešla bez baru • Instagram

Kdo měl unavené nožky, mohl vklouznout do připravených žabek • Instagram

Fotbalový snajpr Patrik Schick se svojí nádhernou Hany pár vteřin poté, co se z nich stali manželé • Instagram

Na svatbě Patrika Schicka s krásnou nevěstou Haničkou bylo vše sladěno do posledního puntíku • Instagram

Fotbalový snajpr Patrik Schick se svojí nádhernou Hany pár vteřin poté, co se z nich stali manželé • Instagram

Že je v sobotu jejich den »D« tutlali fotbalista Patrik Schick (24) s jeho rozkošnou Haničkou, jak jen to šlo. Jejich pompézní veselku plnou luxusu na překrásném zámku však mohl prostřednictvím jejich svatební koordinátorky sledovat celý svět. A že bylo nač koukat!

„Slibuji, že to bude svatba, jakou Česko ještě nevidělo. Bude to něco nádherného, výjimečného, harmonického, prostě dokonalost sama,“ rozplývala se dlouho před samotným obřadem jeho hlavní organizátorka. Sváteční den v pohádkovém prostředí zámku Bon Repor, jenž je kulturní a historickou památkou, pojala vskutku velkoryse.

Koneckonců, proč ne. Měla k tomu dokonalé kulisy i dostatečný kapitál. Šedesát hektarů půdy včetně lesů, bazén, okrasné jezírko, zámecký park, užitková zahrádka plná bylinek, ovocný sad, pávy se svými pestrobarevnými vějíři i stáje s řehtajícími koníky. Co víc si přát?

Čistá příroda ale svatební agentuře nestačila: „Vkus a styl se prostě nedají koupit, s tím se musíte narodit,“ zní jejich motto. A tak všude kolem byly stovky květin pastelových odstínů, z nichž vznikla i improvizovaná slavobrána, pod kterou si ženich s nevěstou řekli »ANO«. „Strašně mě mrzí, že necítíte ty vůně... To jsou tak nádherné vůně. To ani nelze popsat slovy,“ popisovala zapáleně koordinátorka.

Záležet si dala na sebemenším detailu. Party stan byl plný luxusního nábytku, který ladil s okolním kvítím. Nechyběly designové delikatesy, sušenky s originálním květinovým vzorem »lilack« a »blush pink«. „Ten se objevuje na spoustě elementech. Navrhli jsme ho speciálně jen pro tuto svatbu. Můžete ho vidět na oznámeních, polštářích, které jsem nechala ušít, látkách natažených na panel. Je ústředním motivem celého dne,“ vykládala nadšená koordinátorka.

Bohatá hostina se konala v Čínském pavilonu. Jako předkrm se podával tradiční hovězí vývar s knedlíčky, hosté se ale dočkali celosvětových laskomin. Chuťové pohárky se poměly. A z krásně vyzdobeného sálu oči přecházely. „Netradiční barevná kombinace, je okořeněná kapkou černé a antracitové šedé, která vlastně sráží takovou tu klasickou sladkost a dodává, řekla bych, větší šmrnc,“ popisovala šéfová svatební agentury.

Následoval raut i novomanželský tanec Schicka s půvabnou nevěstou. Ona ve střevíčkách na vysokých podpatcích, on naboso v mokasínech! Na parketě křepčili na lehce depresivní song Karla Gotta »Ta pravá« „Přepočítal jsem svoje dny a zjistil, že mi jich ještě pár zbývá a nic nekončí, dokud se zpívá. Přepočítal jsem svoje dny a zjistil, že mi ještě nějaký zbyly a nejvíc šťastnej jsem byl, když jsme spolu sami byli,“ pohupovali se v rytmu posledního singlu mistra, jenž mu napsal Marek Ztracený .

No... Grády oslavě dodala živá muzika. „Profesionální zvuk, světla, taneční doprovod, prostě kapela, jak má být a na úrovni. Aby to působilo skvěle,“ kochala se paní Světlana, která pro nejvášnivější tanečníky připravila i pohodlné žabky, aby si jejich nohy mohly po křepčení odpočinout.

Kdo netančil, mohl dobít baterky v »cisterně« s prvotřídním proseccem, v baru s barvitými koktejly, v koutku plném lahvových pivních speciálů, nebo si mohl ťuknout křišťálovými sklenicemi s králem mezi destiláty – koňakem Ludvíkem XIII, jehož karafa je ručně vyrobena ze světoznámého baccaratu. A zátku zdobí zlato s čtyřiadvaceti karáty. Stojí bez mála 200 tisíc korun!

Náladu svatebčanům nezkazila ani podvečerní bouřka. „Trošku nás to vypláchlo, no a co!“ chechtala se s mopem v ruce strůjkyně akce a sama se přitom pustila do boje s následky přírodního živlu.