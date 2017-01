Děsivé svědectví z Istanbulu. Prchali jsme přes mrtvá těla, popsal fotbalista

Sefa Boydas, hrající za istanbulský klub Beylerbeyi SK z nižší turecké soutěže, přišel do klubu Reina jenom deset minut před tím, než se dovnitř mezi stovky návštěvníků prostřílel přes policistu u dveří terorista. Bylo čtvrt na dvě místního času, když hrůza začala.

„Neviděl jsem, kdo střílí, ale slyšel jsem střelbu a viděl lidi padat,“ vypověděl Boydas. Policie podle něho byla uvnitř krátce poté, ale masakru zabránit nedokázala, ani nemohla. „Utíkali jsme po tělech mrtvých lidí. Přítelkyně měla na nohou vysoké podpatky, vyzvedl jsem ji na svá záda a odnesl pryč,“ uvedl dále. Na oslavu přišel s přítelkyní a její sestrou.

Klub Reina leží v evropské části Istanbulu v dobré lokalitě a je pro svoji vysokou úroveň vyhledáván sportovci i celebritami. Jedna z hvězd, basketbalista Austin Daye, patří mezi ty, kteří právě sem chtěli vyrazit připít si na rok 2017.

„Neuvěřitelné. Plánoval jsem jít tam na večeři, ale nešel jsem. Teď jsem v šoku a modlím se za všechny v Istanbulu,“ tweetoval hráč, jehož jméno figurovalo i na soupisce šampionů NBA z roku 2014 ze San Antonia. Odehrál tam ale jen velmi epizodní roli a nyní po odehrání 293 zápasů v NBA působí v istanbulském celku Galatasaray. Měl obrovské štěstí, že se rozhodl změnit svoje plány.

Během noci a novoročního dopoledne se počet obětí v klubu vyšplhal na 39, další jsou v kritickém stavu. Nemusí to být konečné číslo; někteří věří, že mrtvých bude v součtu až sto.

„Říkají, že zemřelo 35 až 40 lidí, ale to bude pravděpodobně víc, protože jak jsme utíkali, hodně lidí běželo po tělech jiných,“ tvrdil fotbalista Boydas agentuře AFP.

Modlíme se za vás

Turecké úřady potvrdily, že mezi mrtvými jsou občané patnácti nebo šestnácti národností. Svoji oběť už potvrdil Izrael. Dalším ze ztotožněných mrtvých je 21letý policista, který klub pomáhal hlídat na ulici. Útočník ho rozstřílel na cestě dovnitř.

Svoji podporu rodinám obětí vyjádřili na Twitteru například český basketbalista Jan Veselý, hvězda Fenerbahce Istanbul, jeho nedávný spoluhráč Ricky Hickman nebo fotbalista Lukas Podolski, hájící barvy Galatasaraye. Událost se dotkla i tenisové legendy Borise Beckera nebo herečky Mayim Bialikové, známé ze seriálu Teorie velkého třesku.

Na sociálních sítích vyjádřil soustrast i fotbalista Tomáš Ujfaluši, který hrál za místní Galatasaray. Do klubu Reina prý při svém působení často chodil a událost jím velmi otřásla, přidal se i Tomáš Necid, jenž hraje v Bursasporu.

Tragédie se velmi těsně dotkla i několika basketbalistek klubu Los Angeles Sparks, vítěze WNBA.

Essence Carsonová, Chelsea Grayová and Jantel Lavenderová trávily Silvestr jen několik desítek metrů od místa útoku. Ve vedlejší restauraci je personál požádal, aby neodcházely, když běsnění začalo.

Brian Agler, trenér Sparks, byl s nimi v kontaktu. Carsonová mu poslala zprávu, že hráčky jsou v bezpečí.

It's terrible what happened in Reina Club..I'v been there many times...My thougts are with all affected poeple...😥😥 — Tomas Ujfalusi (@TomasUjfa) January 1, 2017

Amidst the celebrating of the new year...#istanbul needs our love. pic.twitter.com/4hzqayoBFY — Mayim Bialik (@missmayim) January 1, 2017

Stay strong Istanbul. 🙏🏼

Prayers for all the people affected by the attack last night. #reina pic.twitter.com/pILAMGmQ1C — Jan Vesely (@JanVesely24) January 1, 2017

🙏🏾Prayers up for those effected by the events in Istanbul at Reina.... — Ricky Hickman (@rhsmooth03) January 1, 2017

Terrible to wake up in 2017 to the news of a terrorist attack in #Istanbul.Our thoughts and prayers are with the victims, families &Turkey🇹🇷 pic.twitter.com/fuOHHL04rd — Saski Baskonia (@Baskonia) January 1, 2017