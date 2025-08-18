Rozčarovaná manželka kouče Růžičky: Vyhrocený konflikt v obchodě. »Klidně se porvu!«
Nestačila zírat! Manželka hokejového trenéra Vladimíra Růžičky si jen tak po domácku zaskočila do lékárny, kde její přítomnost neutekla některým lidem. Ti na konto Marušky Růžičkové měly nepřeslechnutelné komentáře, se kterými je konfrontovala. A stačilo jen málo k tomu, aby vzduchem lítaly facky!
Manželka hokejové legendy Vladimíra Růžičky si o víkendu potřebovala skočit do lékárny, kam vyrazila v oblečení takzvaně »kolem baráku«. Její přítomnost ale některé zaujala podstatně víc, než by brunetce z Havířova bylo příjemné. „To už vidíš, jak na tebe zírají, ale já jsem na to zvyklá. Teď tam na mě zírala paní s pánem a říká: Ty vole, to je ta Růžičková!“ dala se Marie do popisování situace.
Manželce »zlatého hocha z Nagana« její poznámka neušla a tak se na ženu podívala. „A ona na mě: Co čumíš?!“ líčila Růžičková, které se v tu chvíli v hlavě praly různé myšlenky. „Já si říkám... Hele, Maruško, klid. Moc to neřeš, zase nějaká další blbka. Další, co mi naskočí: Mám jí plesknout? Pak si říkám... Ty vo**, koukala se dneska do zrcadla?“ rozebírala své myšlenkové pochody. Dotyčná ale trefila Marušku v rozpoložení, kdy si takové chování nechtěla nechat líbit. „Moje reakce byla: Chceš proplesknout? Načež ona »Co si to dovoluješ, koště jedno namyšlené?«“ popisovala Marie s tím, že situace dál gradovala. „Nahodila jsem ksicht, který nahodit umím, když jsem nasra**,“ pravila Marie, která při vyprávění seděla ve svém voze.
Situace byla natolik vyhrocená, že se mezi obě ženy musel postavit doprovod dámy, která měla k manželce Vladimíra Růžičky poznámky. „A říká: Hele, hele! Zklidněme se, jo? Tak povídám, nevím, jestli jsem tady mimo já, nebo vy. Mluvíte tady o mé osobě. Já vás slyším, tak jsem se na to konto na vás podívala a první, čeho jsem se dočkala, bylo »Co čumíš?«, pak si tady vyslechnu, že jsem vlastně koště,“ vrtěla hlavou s tím, že poté se otočila přímo na ženu, kterou konfrontovala: „Když už jsi teda taková frajerka, tak vylez a pojď mi to zopakovat ještě jednou. Jak si dovoluješ mě tady urážet? Co je to za chování, ty vo**?“ Ale nedočkala se.
„Paradoxně mě na tom nejvíc ani tak nepobavilo to, »Co čumíš«, ale spíš to, jak mě tam nazývala. Že vypadám strašně, jsem odporná a podobně. Paní mohla mít tak 150 kilo, měla brutálně mastnou hlavu, nevím, jestli jim teď neteče voda? Možná měli odstávku,“ přemítala Růžičková s dovětkem, že nesoudí silné lidi. Příběh ale chtěla údajně sdílet kvůli tomu, aby lidé nečekali, že ačkoliv na sociálních sítích umí urážky a nenávistné poznámky přecházet, při setkání tváří v tvář od ní takový přístup lidé většinou čekat nemají. Není to přitom její první negativní zkušenost.
„Když se se mnou budeš bavit takovým stylem, tak já se s tebou klidně porvu. Fakt je mi to úplně jedno,“ připustila Marie, která naznačila, že vyrůstala v prostředí, které z ní žádnou květinku nevychovalo. Po sdílení této zkušenosti se dočkala velké volny podpory ze strany svých příznivců, kterým z celého srdce poděkovala...