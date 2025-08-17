Oštěpařka Ogrodníková rozněžnila fanoušky: Dojemný moment nevlastního syna s miminkem
Do rodiny oštěpařky Nikoly Ogrodníkové a hokejisty Petra Vány letos přibyl novorozený syn Jáchym, který je jejich prvním společným potomkem. A jak se zdá, se starším nevlastním bráchou Leem (10) si notují.
Třinecký kapitán Petr Vrána má z předelšího vztahu s manželkou Lindsey (†35) staršího syna Lea, kterému se Nikola stala nevlastní maminkou. Koncem loňského roku rodina oznámila, že se letos dočká nového člena a v květnu přišel na svět syn Jáchym.
Odchovankyně porubské ateltiky v minulosti přiznala, že trénovat na návrat není při péči o miminko žádný med. „Hlavně se synem je to teď ještě takové náročné, protože úplně nemáme hlídání. A zároveň nemám úplně nejhodnější děťátko,“ prozradila letos v Ostravě na Zlaté tretře.
Malou výhodu ale může mít v tom, že starší syn jejího partnera Petra už je v deseti letech plnohodnotný parťák, který tu a tam zvládne na mladšího bráchu v kočárku dohlédnout, když Nikola piluje formu na návrat. V uplynulých dnech sdílela ostravská rodačka několik roztomilých záběrů, na kterých Leo svého mladšího sourozence rozesmívá, pusinkuje na drobných chodidlech nebo ťupká po bříšku.
Zdá se tak, že Nikola a Petr si mezi dětmi nemohli přát lepší bratrskou chemii.