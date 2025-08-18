Kdy definitivně krachlo Čechovo manželství? Prozradil je snubák!
Vztah brankářského bouráka Petra Čecha (43) s manželkou Martinou (43) defi nitivně skončil opravdu až v posledních týdnech, možná dokonce dnech. Prozradily to jejich snubní prstýnky!
Velká láska z plzeňského sportovního gymnázia přetrvala dobré i zlé, jenže 23 let od jejich veselky šli od sebe. „Já a Martina s lítostí oznamujeme, že se po 26 letech vztahu rozcházíme,“ vzkázal Čech ve čtvrtek přes Instagram. Spekuluje se, že za krachem manželství nemusí být nikdo třetí, jako spíš vyčpění vztahu kvůli Petrově pracovní vytíženosti. „Zůstáváme nejlepšími přáteli,“ připsal do prohlášení.
Hokej jako signál
A je pravda, že o hluboké krizi či dokonce nenávisti nemůže být ani řeč. Vždyť do poslední chvíle oba nosili na rukou snubní prsteny! Petrovi se leskl na prsteníčku ještě v půlce června při rozhovoru pro časopis Forbes, Martina jej měla na začátku července, kdy oba pyšně asistovali synkovi Damiánovi (16) při podpisu první profesionální smlouvy.
Prstýnek Čech na veřejnosti poprvé odložil až předminulý pátek při hokejové show ve Švýcarsku. To byl signál, že s manželstvím už je amen. Nicméně vášeň nejspíš vyprchala už dávno. Vždyť poslední zamilovanou fotkou se na sociálních sítích pyšnili v květnu 2022. V posledních letech to vypadalo, jako by Petr ani žádnou manželku neměl...