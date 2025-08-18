Vztahová koučka o rozvodu manželů Čechových: Když vyprchá intimita a romantika...
Zpráva o rozchodu fotbalového brankáře Petra Čecha s manželkou Martinou po 26 letech všechny zaskočila. Jak to vidí vztahová koučka Nikola Rusnáková?
Jaké mohou být důvody jejich rozchodu?
„Dost často si člověk představí, že když se po těch 26 letech lidé rozcházejí, tak že to všechno v tom vztahu zas tak růžové nebylo. Ono to však mohlo být růžové dlouhou dobu, jejich dospělý život se ale mohl vyvinout trochu jiným směrem.“
V dlouhodobém vztahu může občas něco chybět...
„Ano, člověk má třeba pocit, že už trochu vyprchala intimita, romantika a podobně. Člověk si řekne, že by chtěl zkusit něco jiného, a teď nemyslím sexuálně, ale všeobecně. Občas chceme protichůdné věci. Stabilitu, jistotu, ale zároveň toužíme po vzrušení, novosti, což se nám v dlouhodobém vztahu už úplně nepotkává, protože toho druhého kompletně známe. Lidé pak mohou mít pocit: To už je všechno? Nic víc už nebude? Mohou mít zkrátka pocit, že by ještě chtěli život prožít jiným způsobem.“
Ještě s něčím se v případech rozchodů po takto dlouhých letech setkáváte?
„Hodně často se lidé soustředí na rodinný a provozní život a zapomínají na vztah partnerský. Nevěnují se sami sobě jako pár, byli jen rodiče a tam fungovali skvěle. Pak už nás náhle nebaví být pořád jenom rodiče, ale vztah už často »nejde nahodit«.“
Čech uvedl, že zůstávají »nejlepšími přáteli a pyšnými rodiči dvou dětí«. O čem to vypovídá?
„Je to velmi pozitivní signál, který ukazuje, že jejich rozchod je spíš o tom, že už ztratili partnerské pouto, ale pořád se mají rádi a v pohodě spolu vycházejí.“