Seřezaná Ronda promluvila o konci. Komu patřilo gesto její soupeřky?

Měla pověst neporazitelné mlátičky, teď ale vážně uvažuje o konci kariéry. „Potřebuju nějaký čas, abych popřemýšlela o budoucnosti,“ uvedla Ronda Rouseyová v tiskovém prohlášení, ve kterém hlavně děkovala fanouškům, že stojí při ní i v těžkých časech.

„Mým jediným cílem po celý loňský rok byl návrat k vítězstvím, ne jen k zápasení,“ prohlásila zklamaně. Ocenila mimo jiné ale i svou soupeřku. „Jsem pyšná, když vidím, jak daleko ženská divize UFC došla, a musím pochválit všechny ženy, které jsou toho součástí, včetně Amandy,“ řekla.

Nunesová tolik respektu ke své soupeřce ovšem nechová. „Tímhle to pro ní skončilo. Určitě musí ukončit kariéru. Už to nemůže dál zvládat. Pokud bude chtít odvetu, udělám s ní to samé, protože nemůže snést moje údery,“ má jasno Brazilka, která triumfem nad Rouseyovou poprvé obhájila titul.

A svůj názor jí prý řekla už i přímo v kleci. „Řekla jsem jí: udělala jsi pro tenhle sport hodně, díky moc. Teď si načas odpočiň a možná začni dělat něco jiného,“ přiznala Amanda. „Proč by tohle měla dělat? Už je milionářka. Proč by v tomhle měla pokračovat? Jen by si ublížila,“ má jasno bojovnice, kterou musely štvát i odměny za zápas.

Zbitá Ronda totiž za 48 vteřin v kleci vydělala 3 miliony dolarů (asi 77 milionů korun), zatímco vítězné Nunesové přiteče na účet pouhých 300 tisíc dolarů (7,7 milionů korun) včetně stotisícového bonusu za výhru.

Nunesová také popsala, co měla znamenat její divoká oslava, kdy obíhala oktagon s ukazováčkem u pusu a hodně důrazně ho ukazovala trenérovi soupeřky, kontroverznímu Edmondu Tarveryanovi.

„Ona si myslí, že je boxerka. On jí to nějak dostal do hlavy a ta holka tomu uvěřila,“ zamýšlí se Nunesová. „Vůbec netuším, proč to udělal. Měla skvělé chvaty a mohla se v UFC dál zlepšovat, ale on jí pak nasadil tyhle bláznivé věci s boxováním a její kariéra začala upadat,“ má jasno. A tohle prý chtěla Tarveryanovi, který Rondu během zápasu hlasitě a expresivně podporoval, vzkázat.

WOW!!! It's over!! Amanda Nunes stuns Ronda Rousey at #UFC207 pic.twitter.com/v12w9F1qEg — UFC Europe (@UFCEurope) December 31, 2016

Osmadvacetiletá bojovnice se s tím vůbec moc nepáře, po zápase si totiž dala na twitterový účet koláž, na které kráčí s mistrovským pásem a kočárkem, ve kterém pláče – kdo jiný, než miminko Ronda.