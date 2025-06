Boston představil nové logo jako ze »staré školy« a chystá... Dáreček pro Pastu

V bostonském přístavu mezi Medvědy kormidluje David Pastrňák (29) v roli zástupce kapitána. Dnes by dle všeho mohl zaslouženě povýšit na hlavního šéfa.

Přesně měsíc po Pastrňákových devětadvacátých narozeninách si Boston nachystal pro fanoušky novou sadu dresů s »oldskůlovým« logem pro nadcházející sezonu. Že by na tom s číslem 88 čekal pro »Pastu«, který si v Bruins vydělal za 11 sezon celkem 1,5 miliardy korun, dáreček v podobě kapitánského céčka?

Devátý Čech

To se snažil klub z Bostonu do poslední chvíle tajit. Fanoušci ale měli jasno už dřív: „Pasta bude náš nový kapitán!“ shodli se. Stal by se tak devátým Čechem, jenž by v NHL nosil »céčko« na prsou. „Kdyby mu radši našli pořádnýho centra do lajny, to by byl smysluplnější dáreček, ale budiž,“ připojil do diskuze jeden skeptik.