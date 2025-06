Červenka a spol. u soudu ryli do dlužníka Sýkory: Falšuješ i podpis?!

Stále neřekl, kam ulil zlaté slitky. S insolvenčním správcem spolupracuje podle nálady. Věřitelé v čele s kapitánem loňských hokejových šampionů Romanem Červenkou (39) už proto Michalu Sýkorovi (51) nevěří ani nos mezi očima.

Sýkora neúspěšným podnikáním se zlatem nadělal dluhy přesahující 250 milionů kaček. Červenka a spol. chtějí prachy zpátky – naposledy soud řešil, zda dvojnásobný mistr světa a bývalý špičkový bek »neubránil« takřka 700 tisíc Kč tím, že je poslal na účet bývalé manželky Barbory (43) jako údajné výživné na dceru Elišku (14). Věřitelé zpochybnili dokonce i pravost Sýkorova autogramu!

»Čestné« prohlášení

Exhokejista přes advokáta své »ex« Daniela Tetzeliho poslal čestné prohlášení sepsané 30. května, tedy pár dní před červnovým jednáním o údajných čachrech s alimenty. Dušoval se, že pravidelné měsíční platby od února 2020 do srpna 2022 se opravdu týkají vyživovací povinnosti.

„Námitka! Podpis nebyl úředně ověřen,“ zaznělo však u pardubického soudu od právníka Ondřeje Macha, jenž zastupuje oporu Dynama a národního týmu Červenku i další sportovce, kteří se domáhají zpět alespoň části své investice.

Předvoláni oba

„Když paní Sýkorová není osobou blízkou a dlužník nepociťuje její újmu, tak proč by ji podporoval? Měl by mít sám zájem na co největším uspokojení věřitelů,“ vysvětlil Mach. Podškrábnutí čestného prohlášení prý může někdejší zlatý hoch doložit. Fakt. Čestně!

Jeho bývalá paní zase hodlá předvolat svědky, aby dokázali, že se hádali jako koně dávno před formálním rozvodem v létě roku 2019. Soudkyně Marie Pavlíčková každopádně zdůraznila, že na příští jednání v půlce prázdnin by exmanželé Sýkorovi měli dorazit osobně. Ať se i na ten Michalův podpis podívá na vlastní oči!