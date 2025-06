»Miss Paříž« přijela na Zlatou tretru od bazénu: Tajemství krásy

O Němkách se říká, že jsou studené a že lepší je i teplé pivo. Ale tahle »děvucha« jménem Alica Schmidtová (26) dokáže rozpálit na potkání. Třeba na prestižním mítinku Zlatá tretra.

Blonďatou Němku fanoušci a časopisy (nejen) pro pány titulují jako nejvíc sexy atletku světa. Loni při debutu na olympijských hrách její křivky uspěly v konkurenci Eiffelovy věže a stala se »miss Paříž«.

Letos v únoru její modré oči jako dvě tůně rozzářily halový mítink v Ostravě, kde poprvé běžela půlku, kam přesedlala z trati 400 metrů. Teď Schmidtová dorazila do města pod těžebními věžemi kvůli premiéře na Zlaté tretře – a přijela rovnou od bazénu luxusního hotelu Villa Contessa nedaleko Berlína! Běžkyně vystavuje svou postavu slunci i objektivu fotoaparátu často. Ale na zacházení jako s komtesou si nepotrpí.

Když se načančám

V dějišti mítinku se na rozdíl od jiných hvězd zjevila až pozdě večer před závodem. Byť kuchyň už zavírala, aniž by pípla, pořadatelé Němku pohostili jako na hraběcím zámku. Kvůli únavě se omluvila ze slíbeného rozhovoru s Bleskem, fanouškům prozradila aspoň svůj recept na krásu: „Před startem se čančám skoro hodinu!“ A když jsme byli u jídla, tak na sebe práskla neřest z mládí: „Po tréninku jsem si často dávala do trouby mraženou pizzu, to nebylo zrovna sportovní.“ Nyní na stravu dbá, přesto tahle diva z obálek magazínů hřeší: „Čokoláda a dort. Těžko se bez nich obejdu!“