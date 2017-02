Šampus zn. Miluju Tě! Koukalová už oslavila Valentýna, balil ji i Nor

"V úterý už si nebudu moci ani cucnout, protože mě ve středu čeká další náročný závod, tak si to díky důvtipnému manželovi chytře vynahrazujeme už dnes," napsala vítězka sprintu a bronzová medailistka ze stíhačky na sociálních sítích.

Na fotce ukázala dvě láhve se zamilovanými vzkazy, které k svátku zamilovaných dostala od manžela Petra. "Jdeme to bouchnout na naši lásku i na zlato a bronz z vydařených závodů, na kterých máte velkou zásluhu," poděkovala za podporu fanoušků.

V pondělí na tiskové konferenci na stadionu pak dostali závodníci otázku, jak úterního Valentýna oslaví. "Všechno co potřebuji, mám zde, Gábinu. To vypadá na perfektního Valentýna," naklonil se Nor Johannes Bö 'zamilovaně' k Češce.

Koukalová obratem zvesela reagovala. "To je nemožné, mám tady manžela. Musíme pár dnů počkat," rozesmála úřadující vítězka SP přítomné. Později dodala, že Bö je obrovský vtipálek, a vyzdvihla atmosféru mezi biatlonisty. "Je krásná a hodně pro mě znamená. Proto jsem ráda, že jsem si vybrala tento sport," řekla.

