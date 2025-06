Kouč po návratu z Toronta varuje: Musíme hodně otevřít oči, nebo nám ujede vlak

Vstoupit do diskuse (

Na NHL toho najdete skvělého tuny. Tahle fabrika inscenuje nejlepší hokejové divadlo a co je fajn, jen málo toho skrývá, dokáže a chce se otevřít i ostatním. Jako před týdnem v Torontu, kde za účasti obdivovaných kapacit probíhal velký trenérský seminář, při němž se probíraly nejnovější trendy ve hře i koučování. „Neskutečné obohacení, nevídaná otevřenost i od těch nejznámějších trenérů," potvrzuje Richard Kovařík, dovednostní trenér a jediný Čech s pozváním od NHL Coaches' Association.

Na premiérovou sezonu v NHL připravuje i Michala Kunce, jenž se z Olomouce dostal až k smlouvě s Utah Mammoth, pod palcem má víc olomouckých hráčů a nejen je. Po informacemi nabité misi v Torontu má Richard Kovařík jasno: „Svět pracuje na detailech hry, které my vůbec neřešíme, nevnímáme. Pokud chceme, aby nám neujel vlak, měli bychom otevřít oči. Hodně otevřít,“ říká 31letý přední tuzemský skills kouč, jenž působil jednu sezonu u reprezentační šestnáctky. Zdánlivé drobnosti, které pomáhají tvořit vítězný koktejl, rozebírá v rozhovoru pro web iSport.

O čem všem byl slet trenérských autorit ve velké hokejové metropoli?

„Dva dny jsem do sebe nasával informace jako houba. Byly jich mraky, jedna zajímavější než druhá. Skvělé na tom je, že všechno, co jsem se dozvěděl, lze okamžitě aplikovat při mé a nejen mé trenérské práci. Jsem rád, že věci, které řeší svět, je možné dostat i sem mezi české hráče a ty následně rozvíjet a posouvat v jejich kariérách. Určitě se o to budu maximálně snažit.“

Jinak řečeno: v Torontu se řešilo, kudy směřuje hokej a jak co nejlépe uchytit trendy?

„Přesně tak. Všichni trenéři, kteří ke mně promlouvali, mají jasnou a hlavně reálnou vizi. Kterou vám představí na rovinu.“

Příklad?