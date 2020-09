as

Autor: as

To je překvápko! Hokejový bourák Petr Nedvěd (48) je podruhé ženatý! Svoji partnerku Nicole Volfovou (25), s níž má měsíční dcerku Naomi, si podle informací Blesku vzal tajně již před několika měsíci!

Pořád tvrdil, že se do chomoutu podruhé v životě rozhodně nehrne. „Svatba zatím není na pořadu dne. Já ani Nikča fakt nepotřebujeme nějaký papír na to, že se máme rádi,“ smál se slavný útočník pokaždé, když byl na téma svatba tázán. „Jednou se asi vezmeme, ale v klidu, abychom si to užili, a ne teď něco šít horkou jehlou,“ naznačil před časem Blesku.

Jasně, nebyl důvod. Vždyť Nicole byla těhotná, na Floridě prodávali luxusní apartmán a stěhovali se do Prahy, z Číny poté dorazil koronavirus a Česko se schovalo do roušek. Od 24. července se navíc vše točí kolem jejich kouzelné dcerky Naomi. „Náramně si to teď užívám,“ přiznal Petr po porodu, jak je šťastný.

Jenže ouha! Zapomněl se jaksi zmínit, že už ženáč je. Podle zdrojů Blesku si svoji těhotnou partnerku vzal na konci jara při dokonale utajeném obřadu v Praze. Obří veselka pro rodinu a kamarády bude napřesrok, možná za pár let, až malá povyroste. „Až Naomi budou tři čtyři roky, aby z toho taky něco měla,“ plánoval hokejista těsně před porodem. O už uskutečněné, dokonale utajené svatbě na úřadu ani slovo...

Důkaz nakonec podala sama modelka! Včera jí skončilo šestinedělí a rozhodla se jej oslavit originálně: své účty na sociálních sítích zničehonic přejmenovala z Volfová na Nedvědová! Hokejista sice opakovaně nebral telefon, aby informaci potvrdil, ale není co řešit: Petr a Nicole už jsou opravdu svoji!