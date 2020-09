Devět let od největší hokejové tragédie: Pilot měl falešné doklady!

Že čas léčí rány? Ale kdeže! Uplynulo devět let a vzpomínky stále bolí. Trojice českých reprezentantů Jan Marek (†31), Karel Rachůnek (†32) a Josef Vašíček (†30), která tragicky zahynula při pádu letadla JAK-42 je stále v srdcích hokejového národa.

K osudné nehodě došlo 7.9.2011 na letišti Tunošna u ruské Jaroslavle. Letadlo s tamními hokejisty Lokomotivu mělo potíže při vzletu a šest metrů nad zemí se srazilo s radiovým majákem, který stál za ranvejí. Následný pád do říčky Tunošonky, přítoku mamutí Volhy, přežil z 36 cestujících a osmi členů posádky pouze jediný člověk. Tím byl inženýr letecké a radiotechnické údržby Alexandr Sizov. V troskách kromě českých hráčů zahynula i legenda slovenského hokeje Pavol Demitra (†36).

Šílená událost doslova ochromila hokejový svět. "Je to nejčernější den v historii našeho sportu... Je to strašná tragédie pro světové hokejové společenství také proto, že se dotýká tolika národů... Naše myšlenky a modlitby jsou u rodin a přátel obětí," vyjádřil se tehdy ke katastrofě šéf mezinárodní hokejové federace IIHF René Fasel.

Vyšetřování se uzavřelo v roce 2014 a oficiální stanovisko znělo, že vinu nesou chyby a nesprávný postup nezkušených pilotů. Ti měli údajně falešné doklady, na základě kterých jim bylo umožněno létat právě s tímto strojem. Zodpovědnost tedy padá i na zástupce letecké společnosti Jak Servis Vadima Timofejeva, který let organizoval. Zároveň byla vyvrácena domněnka, že by byla na letadla technická závada. I přes důkladné vyšetřování ze strany ruské vlády, však stále nehoda vyvolává i dnes řadu otázek.

Že má osud velmi spletité cesty je vidět i na životě některých pozůstalých. Velký kamarád Karla Rachůnka Petr Vampola se po rozvodu se svou první ženou Veronikou sblížil s vdovou po svém kamarádovi a nakonec našli spřízněnou duši jeden v druhém.

Právě nynější hráč Slavie se s odchodem kamarádů nedokázal dlouho vyrovnat. „V tu chvíli mi přišlo jako absolutně nereálné, že se něco takového stalo. Nevěřil jsem tomu. Jako prvnímu jsem volal bráchovi, ten mi to zopakoval… Bylo to naprosto šílený.“ Popisoval bývalý reprezentant absolutní šok, který prožil když se o tragédii dozvěděl. Dnes spolu vychovávají Matěje a Kačenku, tedy dvě děti po Karlovi a do rodiny už přibyla i malá Anička.