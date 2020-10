Zdá se, že napjaté vztahy jsou minulostí a Simona Halepová (29) si s rodiči vše vyříkala. Když se vyznala ze svých silných citů, přísný otec nakonec kapituloval a souhlasil, aby si svou lásku Toniho Iuruce (41) vzala. Bez jeho požehnání by do svazku manželkého s čistou hlavou nešla.

Rodiče dlouho byli proti, neschvalovali vztah s už jednou ženatým a výrazně starším Tonim. Ale láska nakonec vše překoná. Rumunská tenisová hvězda konfrontovala svého tatínka a přesvědčila ho, že svého vyvoleného opravdu miluje.

„Simona mluvila se svými rodiči, jedinými lidmi, na kterých jí opravdu záleží, a řekla jim, že opravdu miluje Toniho Iuruce. V tu chvíli jí otec jasně řekl, že Toniho akceptuje a pokud do sebe jsou opravdu zamilovaní, měli by mít svatbu. Simona odvětila, že už se nemůže dočkat,“ odhalil příbuzný rodiny pro server wowbiz.ro.

Zdá se, že honosné svatbě již stojí v cestě pouze koronavirové omezení a jakmile to bude možné, tak se světová dvojka provdá. „Svatbu udělají co nejdříve, jakmile bude koronavirová situace klidnější. Hned jak bude na večírku povoleno více hostů. Milují se a nedokáží si představit budoucnost bez sebe. Simona je šťastnější než kdykoli předtím. Nyní tedy oznámí oficiálně zasnoubení a jakmile to bude možné, pravděpodobně za několik měsíců, bude na programu tradiční svatba. Protože Simona a její rodina chtějí uspořádat svatbu podle tradic, a to znamená, že na akci bude spousta lidí,“ dodal zdroj.