Kam na pěší výlet ve středních Čechách: Brdy, Podbrdsko, Český ráj

Raný podzim a vlahé dny babího léta jsou jako stvořené k pěším výletům, ať už to pro vás znamená pohodovou procházku, nebo poctivou celodenní túru. Nebude vás vyčerpávat úmorné letní vedro nebo otravovat nepříjemný mráz. A odstíny, kterými příroda barví listy stromů, nedokáže vykouzlit ani ten nejnadanější malíř nebo photoshopový mág. Střední Čechy jsou k podzimním výletům jako stvořené – zdejší terén není náročný, ale najdou se tu lokality, kde si i zdatní sportovci dají pořádně do těla.

Abyste svým výletním plánům dodali nějak tvar, naplánujte si túry po dvou nádherných středočeských turistických oblastech. Za divokou a nespoutanou přírodou se vydejte do Brd a na Podbrdsko a za přírodou, která je chráněná dokonce organizací UNESCO, do Českého ráje.

Pokud prahnete po oddechu od lidí, po tichu a okamžicích, kdy jste jen sami se sebou a z myšlenek vás neruší nic jiného než zpěv ptáků a šumění větru v korunách stromů, zavítejte do Brd a na Podbrdsko, do oblastí, které byly desítky let výletníkům nepřístupné, jelikož se zde nacházel vojenský výcvikový prostor.

Brdská vrchovina, jediné středočeské pohoří tvořené Brdy, Hřebeny a Příbramskou pahorkatinou, je téměř neosídlená, jelikož členitý terén a neúrodná půda zapříčinily, že sem ani v minulosti za obživou mnoho rolníků nepřicházelo. Města a obce jsou rozesety až v širším okolí, pro které se vžil název Podbrdsko. I díky tomu, že zdejší kopce, údolí, lesy a louky zůstaly téměř pusté, si kraj až dodnes udržel svoji tajuplnou atmosféru.

Důvodem druhým je to, že se zde až do roku 2015 nacházel střežený vojenský újezd, díky čemuž zůstala zdejší příroda doslova zakonzervována a nyní je až nebývale rozmanitá a divoká. O její pestrosti a vzácnosti svědčí to, že se zde rozprostírají nebo sem zasahují tři chráněné krajinné oblasti, a to Brdy, Český kras a Křivoklátsko.

Pyšnit se názvem, jehož součástí je slovo ráj, je vzácné privilegium. Chráněná krajinná oblast Český ráj si ale své pojmenování rozhodně zaslouží. Kraj, v němž můžete obdivovat překrásnou a rozmanitou přírodu stejně jako starobylé památky a cenné ukázky lidové architektury, vám zajisté učaruje jako našim předkům v 19. století, kteří začali oblasti kolem řeky Jizery takto říkat. Jedinečnosti zdejší přírody si lidé cenili i v letech následujících, a tak se roku 1955 stal Český ráj první chráněnou krajinnou oblastí v Československu.

Jedním z hlavních důvodů tohoto kroku byla nutnost ochránit unikátní skalní pískovcová města, která se stále řadí mezi turisticky nejoblíbenější cíle oblasti. Příkladem mohou být Příhrazské skály rozprostírající se na okraji plošiny Mužský, odkud se vám naskytne překrásný výhled na údolí Pojizeří. Celá oblast je protkána sítí skvěle značený pěších, cyklistických a naučných stezek.