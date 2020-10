Má na účtu mnoho milionů, byla světovou jedničkou, ale ani to vám spokojený život očividně nezaručí. Rumunská tenisová hvězda Simona Halepová (29) je na kordy s vlastními rodiči. A co stojí za sporem mezi dcerou a jejími předky? Neschvalují jí její lásku Toniho Iuruce a nechtějí dovolit svatbu!

Zamilovaný Toni je vlivným developerem v oblasti nemovitostí. Úspěšný byznysman je ovšem o celých dvanáct let starší než Simona a to je jeden z hlavních důvodů, který vadí oběma rodičům úspěšné tenistky. Další co se jim vůbec nepozdává, je fakt, že už byl v minulosti ženatý. Drží se totiž tradice, že svazek s osobou, která již byla v minulosti v manželství s někým jiným, je krajně nevhodný.

Simona si však ze zákazu velkou hlavu zřejmě nedělá a dokonce již ohlásila, že se svou láskou plánuje veselku. Nebýt koronaviru, tak se měla konat již v tomto období, nyní je ovšem datum nejasné. To zřejmě její rodinu na rozdíl od ní dosti potěšilo a doufají, že ze sňatku sejde zcela, informuje o nastalé situaci rumunský web Impact.

První setkání tokajícího párečku se událo v klubu Fratelli a byla to láska na první pohled. Celá síť klubů a restaurací pod touto hlavičkou patří bratranci Toniho a tak není divu, že svou vyvolenou potkal zrovna tam. Láska už jim drží více než rok a vypadají velmi spokojeně. Sympatická rumunská tenistka Simona Halepová a její láska Toni Iuruc







50 zobrazit galerii

Světová dvojka dokonce před pár lety prohlásila, že by se ve věku třiceti let ráda stala matkou a založila rodinu. Nedávno však svá slova upravila. „Přemýšlela jsem, že ve věku 30 let budu mít dítě. Cítím se ale stále mladá a nyní se ještě tenisu vzdát nechci. Chci hrát, dokud to půjde. Pokud si všimnu, že už nestačím, odejdu do důchodu,“ ozřejmila svůj aktuální názor.

Neskrývá, že má velmi ráda děti. Nedávno se jí narodila neteř a to její mateřské pudy ještě více rozněžnilo. „Ráda trávím čas s dětmi, zejména proto, že mám neteř. Je to, jako bych je milovala víc a víc. Nemůžu se dočkat dne, kdy budu mít své děti, ale zatím chci pokračovat v tenisu,“ vyznala se před časem Simona.