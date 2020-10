Plnil si reprezentační povinnosti a připravoval se na duel Ligy národů se Švédskem, když tu náhle přišla ta neradostná zpráva: „Cristiano, máš koronavirus.“ Už i nedotknutelná hvězda Ronaldo je pozitivní. A ačkoliv netrpí žádnými příznaky, zmizel z Portugalska po anglicku. Ve středu po poledni leteckou záchrankou, k níž ho transportovali přímo z hotelu sanitkou.

Ronaldo se podle webu The Sun při cestě zpátky do Turína svěřil do rukou profesionálů ze společnosti »Luxembourg Air Rescue«. Pacienti s covidem jsou teď pro firmu denním chlebem, takže o fotbalového krále bylo v nebesích jaksepatří postaráno. Součástí posádky speciálně upraveného tryskáče Bombardier Learjet 45XR samozřejmě byli lékař se zdravotní sestrou.

„Je naprosto bez příznaků. Jakoby mu ani nic nebylo,“ informoval o zdravotním stavu své hvězdy kouč Portugalců Fernando Santos. „Zvládá to velmi dobře,“ pochválil ho. No fanfáry ho zřejmě nevítaly zpátky v Juventusu. Z klubu se kvůli národnímu týmu vypařil, ačkoliv měl být se spoluhráči v karanténě; dva členové realizačního týmu měli pozitivní test na covid. Teď ho izolace nemine, ani kdyby se stavěl na hlavu.

„Cristiano Ronaldo se vrátil do Itálie lékařským speciálem schváleným příslušnými zdravotnickými orgány. Na vlastní žádost bude pokračovat v karanténě ve svém domě,“ uvedl Juventus ve svém oficiálním prohlášení.

Na koho se může v těžké době spolehnout? Na svoji budoucí paní Ronaldovou Georginu. Ta na sociální sítě nasdílela fotku z jejich soukromé konverzace. A na dálku svému milovanému srdceryvně vzkázala: „Jsi mojí inspirací, Cristiano.“