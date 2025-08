Křivda o rozpočtu, fanoušcích či Jiřím Rosickém: Vyskautoval Haraslína i Birmančeviče

„Potvrzuji slova Briana Priskeho – ano, přivedeme posily. Je to dlouhodobý proces, musíme hráčům připravit i místo na soupisce, někdo ještě odejde. Co se týče skautingu, co se strhlo okolo Jiřího Rosického, vnímám jako nespravedlnost, některé věci byly za hranicí etiky. Stál za příchodem mnoha hráčů, co nám pomohli ke dvěma titulům. Vyskautoval Lukáše Haraslína, Veljka Birmančeviče, Asgera Sörensena, Qazima Laciho… Ale šéf skautingu není ten, kdo rozhoduje o tom, kdo přijde a kdo odejde. To je kompetence sportovního ředitele a manažera A týmu. Skauting jen plní zadání. Máme určitý „shadow list“ hráčů na každou pozici, celkově máme v databázi desetitisíce záznamů. V tuto chvíli se změnila ve skautingu trochu struktura. Hlavním jménem je Václav Černý, bývalý trenér, který má obrovskou zkušenost. Využíváme i naše bývalé hráče - Costu Nhamoniesu a Zdeňka Svobodu, kteří jezdí po zápasech.“