V Itálii solí Ronalda po útěku k repre: Král kašle na karanténu!

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo čelí po úterním pozitivním testu na koronavirus v Itálii kritice, že obešel zdravotní protokol. Na počátku minulého týdne odjel s dalšími šesti spoluhráči z Turína plnit reprezentační povinnosti, přestože podle médií věděl, že se kvůli pozitivním testům dvou členů realizačního týmu Juventusu dostala "Stará dáma" do karantény. Deník La Repubblica o tom v dnešním vydání informoval pod titulkem "CR7, fotbalový král, který kašle na protokoly a karanténu".

Že se portugalský útočník nemohl nakazit během reprezentačního srazu, navíc nepřímo potvrdil i kouč národního týmu Fernando Santos. „Cristiano žádné příznaky nemá, ani neví, že ho něco postihlo. Je v pořádku a říkal, že chce hrát. Vůbec nechápu, jak se mohl nakazit, náš tým byl po celou dobu izolovaný od svého okolí. Je to záhada, které nerozumím,“ řekl Santos na úterní tiskové konferenci.

Pětatřicetiletý Ronaldo odehrál minulou středu 72 minut v přípravném zápase se Španělskem (0:0). V neděli pak zvládl celý zápas Ligy národů ve Francii, který skončil rovněž bezbrankovou remízou.

Dnes měl v Lisabonu nastoupit v Lize národů proti Švédsku. V úterý však portugalský svaz na svých internetových stránkách uvedl, že měl Ronaldo pozitivní test na koronavirus a od té doby je izolován od zbytku týmu, který měl na koronavirus kompletně negativní testy.

Ronaldo kvůli pozitivnímu testu pravděpodobně vynechá i sobotní ligové utkání Juventusu proti Crotone a úterní duel Ligy mistrů na hřišti Dynama Kyjev. Vynechat by mohl i šlágr Ligy mistrů s Barcelonou, který se hraje o další týden později. A to tehdy, pokud by podle regulí UEFA neměl sedm dní před tím negativní test.