Duši, tělo, soukromý život! To vše položila na oltář kopané, a co jí zbylo? Poté, co Dagmar Damková (45) složila funkci v komisích rozhodčích UEFA, je to jen stolní fotbal, u kterého si před časem zapózovala!

Praha, Nyon. Tam i tam rezignovala kvůli monstrózní korupční kauze svého chotě, exagenta komunistické StB a despoty české kopané Romana Berbra (66). V tuzemsku ve středu, ve Švýcarsku v pátek.

Berbr vězí od minulé neděle ve vyšetřovací věznici, odkud se vzdal postu místopředsedy svazu. Dagmar prý po něm ani moc netruchlí a podle informací Blesku mu zrovna nepomáhá. „Damková aktivně spolupracuje s policií v kauze Berbr,“ řekl náš důvěryhodný zdroj. Zároveň si zřejmě dovedla spočítat, že jí vztah s »Černokněžníkem« škodí ve vrcholných institucích v cizině.

A tak evropská federace UEFA v pátek v prohlášení pro agenturu AP oznámila: „Damková se spontánně rozhodla odstoupit od svých povinností, a to do té doby, dokud v České republice bude pokračovat vyšetřování jejího manžela.“ Světová unie FIFA, kde je česká funkcionářka také v komisi rozhodčích, se ještě nevyjádřila, nicméně z logiky věci plyne, že by měla skončit i tam.

Zdá se, že to Damková zabalila jen dočasně. Než se Berbrova aféra nějak rozsekne, jenže kdoví, jak dlouho na to bude Dagmar čekat. Bývalý svazový předseda Miroslav Pelta by jí mohl něco povykládat, protože jeho putování od soudu k soudu kvůli údajnému fixlování s erárními bankovkami trvá už tři a půl roku.

Takže co teď se životem? V roce 2011 Berbr Damkovou protlačil do klíčové pozice šéfky komise rozhodčích FAČR a vládli spolu svorně a drsně arbitrům. Ovšem před tím vyučovala na základce v Plzni angličtinu a třeba se ke kantořině vrátí. Hau du jú dú, Dagmar?

Damková s policií proti manželovi Berbrovi!? Tohle asi fotbalový šíbr nečekal...