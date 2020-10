Mobil v kabelce jí ustavičně zvonil. Nebrala ho. Bojkotovala krizovou videoschůzi fotbalové vlády, do níž patřila. Už nepatří! Dagmar Damková (45) složila svazové funkce.

Udělala to pět dní po zadržení svého manžela a »Stalina« tuzemské kopané Romana Berbra (66). Tři dny poté, co putoval do vazební věznice za údajnou korupci a zpronevěru. Dva dny po tom, co odstoupil z postu místopředsedy.

„Po konzultaci s předsedou FAČR Martinem Malíkem se rozhodla Dagmar Damková na svoji žádost rezignovat,“ oznámil včera mluvčí asociace Michal Jurman. Strohá informace o tom, že Dáša již není členkou Výkonného výboru, kde seděla coby předsedkyně Řídící komise pro Čechy. Ale co je za ní?

Solidarita s mužem, agentem komunistické StB, po šestnácti letech vztahu? Nebo naopak útěk od jeho praporů svěšených na půl žerdi, když ztratil moc? Na čí straně vlastně Damková stojí?

Patrně především na své! Tak, aby si udržela pozice v komisích rozhodčích UEFA (je v ní od roku 2011) a FIFA (2017). Ono poslouchat od kolegů v Nyonu a v Curychu uštěpačné dotazy jako: „Hele, tak ty máš starýho v lapáku za černý kšefty a tvrdíš, žes o tom neměla ani páru?“ není žádný med. Musela si zvolit stranu barikády a podle několika důvěryhodných zdrojů Blesku si vybrala tu proti choti: „Damková aktivně spolupracuje s policií v Berbrově kauze.“

Výmluvně hovoří řečnická otázka předsedy představenstva FK Teplice Pavla Šedlbauera: „Jak by bylo možné, že by o aktivitách svého manžela nevěděla?“

Postava inspirovaná Berbrem ve filmu Vyšehrad: Kdyby byla rovina, teklo by akorát hovno

„Cherchez la femme“ neboli „Za vším hledej ženu“. Je to francouzské pořekadlo, ovšem tyhle zprávy se hodí spíš do italského bijáku o zradě a pomstě. „Damková Berbrovi neodpustila jeho poměr s Nikol Müllerovou,“ říkají naše zdroje.

No, věci se mají tak, že brunetky Dagmar se páteční policejní razie netýkala a manažerce marketingové firmy svazu STES, blondýnce Nikol, udělali hoši z Národní centrály proti organizovanému zločinu doma šťáru…