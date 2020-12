Hvězda českého MMA Karlos Vémola má jen pár hodin do sledovaného souboje v rámci turnaje OKTAGON 19 s Václavem »Babou Jagou« Mikuláškem (32), klid na práci však rozhodně nemá. Lehce jej vykolejila maminka jeho dcery Lela Ceterová (30), jež do světa necitlivě vypálila: Mám novou lásku! A jako důkaz přiložila puget růží, kterým odstartovala novou životní éru.

„Kdyby novou lásku měla, přál bych jí to. Aspoň by byl klid, byla by spokojená a necítila se furt ublížená,“ reagoval na zvěsti z Bratislavy sám »Terminátor«. Že by ale byla prsatá slovenská Playmate čerstvě zamilovaná pochybuje. „Rozešli jsme se v pohodě. Ale podle mě, pokud bych dostal kytky, nezveřejňuji název firmy, smrdí mi to nějakou spoluprací.“

Tak či tak, Vémolovi chvíli před vypjatou bitvou s Mikuláškem takové zprávy na klidu nepřidají. Ještě před sobotou to byla tvrdá podpásovka. „Jestli to tak je, dala to zbytečně před mým zápasem. Pokud někoho nového má, měla by to být ona, kdo mi to řekne,“ má jasno Karlos.

„Do života přeji Lele jen to nejlepší. Ale jestli nikoho nemá, o to je smutnější, jak se chová a byla by to od ní další zbytečná sra*ka, jak na sebe zoufale strhnout pozornost. Byl bych raději, kdyby lásku našla…,“ dodal Vémola