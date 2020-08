To co bylo dlouhé měsíce na spadnutí, se v neděli stalo skutkem. Bojovník MMA Karlos Terminátor Vémola (35) a silikonová krasava Lela Ceterová (30) už netvoří pár. Naopak. Slovenka už si dávno připravila půdičku na stěhování do Bratislavy! Rozchod rodičů ani ne roční dcerky Lili každopádně vyvolal stovky reakcí. S jednou z nich přispěchala pornoherečka Daisy Lee!