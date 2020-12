Do klece míří Vémola i jeho přemožitel. Vyzve Karlosova ex-parťáka

Sdíleli spolu jednu klec. Karlos Vémola a Jack Hermansson se postavili tváří v tvář na začátku srpna 2015. Tehdy to skončilo vítězstvím Švéda a rozplynutím velkého snu. „Je to jedna z proher, která mě hodně mrzela, ale jsem rád, že se mu od té doby daří,“ vzpomíná na souboj bojovník z Olomouce. V sobotu se cesty českého Terminátora a švédského Jokera opět pomyslně zkříží. Oba uzavřou turnaj, na který se dlouho připravují. Vémola na Oktagonu 19 proti Václavu Mikuláškovi a Hermanssson na UFC on ESPN 19 s Marvinem Vettorim.

Londýnská hala nadšeně očekává poslední střet galavečera WFS 4. Do oktagonu kráčí Karlos Vémola a Jack Hermansson. Pro Čecha jde o možnou vstupenku zpátky mezi elitu, do věhlasné UFC. Gong! Zápas začíná. Vémola chce okamžitě přenést dění na zem, ale skončí ve špatné pozici, soupeř nasazuje jednu submisi za druhou, až se mu podaří zamknout armbar. Čech se nevzdává, radši si nechá ruku zlomit, než by odklepal a ztratil tím veškerou naději. Rozhodčí proto mezi oba bijce skočí. Konec. Zápasu i snu o nejlepší lize světa.

Ani po pěti letech se rodákovi z Olomouce na duel nevzpomíná lehce. „Je to jedna z proher, která mě hodně mrzela, ale jsem rád, že se mu od té doby daří. Nikdy jsem neprohrál jen tak s někým, když jsem prohrál, tak s velkým šampionem,“ oceňuje Vémola kvality bývalého soupeře, který v UFC válčí s bilancí osmi vítězství a tří porážek. „Na Hermanssona je radost pohledět, podává takové výkony, že se vyrovnaně měří se světovou špičkou.“

Bývalému protivníkovi nemá nic za zlé, dokonce mu povětšinou fandí. V nadcházející bitvě bude mít ale Terminátor těžké rozhodování, na čí stranu se přikloní. „Marvin Vettori trénoval dlouho v London Shootfighters, a byl tak mým tréninkovým partnerem. Už jako mladej kluk byl ohromně sebevědomý, což se mi na něm líbí,“ vzpomíná Vémola na Švédova soupeře. „Myslí si, že ho nikdo nemůže hodit, nikdo ho nemůže porazit, prostě skvělé nastavení mysli. Půjde o vyrovnaný zápas, ale myslím si, že na Hermanssona bude ještě trošku krátkej,“ tipuje výsledek střetnutí.

Po rodákovi z městečka Uddevalla zůstala českému bijci nemilá „památka“. Zlomenina, kterou při páčení ruky utrpěl, jej stále lehce limituje. „Vždycky bych to udělal stejně, radši si nechám zlomit ruku, nelituju toho,“ odmítá Vémola pochybnosti, zda se zachoval správně. Šrámy na těle totiž zahojí líp než šrámy na duši.

„Sice mě to pořád bolí, dostal jsem plno injekcí a mám s tím problémy, ale bolí mě to míň, než kdybych si měl říkat: Co kdyby se mi podařilo tu ruku vytáhnout a ten zápas bych pak vyhrál? Co kdyby?“

V sobotu bude nastupovat se stejným cílem, vyhrát za každou cenu. Prohru si ani nepřipouští, od roku 2013 přeci jen zaznamenal pouze dvě, zatímco úspěchů připsal devatenáct. Ty dva křížky mu do statistik zapsal právě Hermansson a poté Attila Végh v Zápase století. A na kterou porážku vzpomíná Vémola s větší pachutí?

„Víc mě mrzí prohra s Attilou. Nechci, aby si to český fanoušek vykládal nějak blbě, ale u Hermanssona jsem si jistej, že mě porazil lepší zápasník, u Attily tomu dodneška nevěřím,“ prohlašuje Terminátor a upozorňuje na cíl, který si vytyčil, když mu právě Slovák podruhé rozprášil vize o UFC. Odvetu. „S Hermanssonem se tak dokážu srovnat, s Attilou ne. Pokud mě v odvetě nepřesvědčí, že je lepší. Pak s tím budu do konce života smířený.“