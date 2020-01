Král je zpět! Po víc než roce se do klece vrátí nejslavnější MMA bojovník Conor McGregor. Dojde k tomu v noci ze soboty na neděli v rámci turnaje UFC 246 v Las Vegas, soupeřem mu bude Američan Donald Cerrone. „Jsem v nejlepší fyzické kondici v životě,“ tvrdí hvězdný Ir, aby tím rozprášil pochybnosti o tom, zda bere svůj comeback dostatečně vážně. Poslední duel totiž prohrál, a mnoho fanoušků bojových sportů to považovalo za příznak upadající kvality jeho zápasnických schopností.

Stal se celebritou, strhnul davy, to on dostal MMA mezi širokou veřejnost. Žádný zápasník prostě nevzbuzuje takový rozruch jako právě bouřlivák z Irska, a tak pro fanoušky působí patnáct měsíců bez jeho zápasu jako věčnost.

Poslední souboj Conora McGregora proběhl v říjnu minulého roku, tehdy jej ve čtvrtém kole uškrtil Rus Chabib Nurmagomedov. Od té doby se vyrojily desítky spekulací, s kým a kdy by se největší hvězda MMA mohla utkat a jestli se vůbec vrátí. Teď je rozhodnuto a vše oficiální. Conor je zpět!

I přes dlouhou pauzu prý McGregor nezapomněl na trénink. „Až uvidíte záběry z přípravy, řeknete si: To je ten Conor, do kterého jsme se zamilovali. Já už to vidím teď,“ uvedl nedávno trenér irského bojovníka Owen Roddy portálu MMA Fighting. „Zase vidím ten hlad. A hladový, odhodlaný, motivovaný Conor McGregor je sakra strašidelný chlápek,“ dodal.

„Jsem v nejlepší fyzické kondici v životě. Zeptejte se UFC, kdo bude mým příštím soupeřem, protože je mi ku**a úplně jedno, s kým budu zápasit,“ oznámil ve stylu sobě vlastnímu v říjnu McGregor návrat.

Protivníkem slavného Ira bude veterán Donald „Kovboj“ Cerrone. Američan s úctyhodnou bilancí 50 zápasů, z toho 36 vítězství. Má nejvíc výher a také nejvíc ukončení před limitem v historii UFC.

Oba bojovníci okupují pozice na špičce lehké váhy, vzájemný střet ale proběhne ve velterové, tedy do 77 kilogramů. McGregorův plán však zůstává stejný, vysloužit si odvetu s Chabibem a opět se podívat na vrchol lehké divize (do 70 kg), které vládl již v minulosti. „Pokud se Conor dostane přes Kovboje a Chabib porazí Tonyho Fergusona, pak naplánujeme odvetu,“ uvedl nedávno prezident organizace Dana White v rozhovoru pro BT Sport.

Zběsilý živel s irskou vlajkou na zádech vtrhl do nejslavnější asociace planety v roce 2013 a ihned prohlašoval, že se nehodlá stát pouze součástí, ale přišel ji celou ovládnout. Jak řekl, tak udělal. Šest přesvědčivých vítězství v řadě, obrovské charisma, dechberoucí schopnosti nejen v kleci, ale také s mikrofonem v ruce a umění udělat z každého výstupu před lidmi nevídanou show vysloužily McGregorovi necelé dva roky od debutu první titulovou šanci.

Tam, kde se čekalo, že velkohubý bijec poprvé narazí, nakopl svou kariéru ještě víc. Postavil se proti němu deset let neporažený šampion José Aldo. Brazilcovu dekádu bez prohry utnul Conor jedním úderem. Za třináct sekund, rychlejší konec nepamatuje v UFC žádný titulový zápas.

Ani první porážka v duelu s Američanem Natem Diazem jej nezklidnila, stále byl stejně sebevědomý a drzý. Ihned si řekl o odvetu. Dostal ji a zvítězil. „Překvapení, král je zpátky,“ prohlásil tehdy již legendární větu.

Otevřela se tak cesta k dalšímu historickému úspěchu. K titulu pérové váhy přidal vousatý rodák z Dublinu i ten z lehké divize, když naprosto zdemoloval dalšího Američana Eddieho Alvareze. Jako první tak držel v UFC dva šampionské pásy najednou, ani jeden však nikdy neobhájil.

Dokonce už ani nezažil pocit vítězství, prohrál boxerský duel s Floydem Mayweatherem i vyostřenou bitvu v kleci s Chabibem Nurmagomedovem.

Kdo ve světě bojových sportů ale znamená tolik, aby dostal možná nejslavnějšího boxera současnosti do ringu, přestože nemá jediný profesionální zápas? Jedině Conor McGregor. Navíc zase působil tak sebevědomě a drze, až i mnozí nezaujatí diváci věřili, že Mayweatherovu perfektní bilanci čtyřiceti devíti vítězství bez prohry překazí.

Některé přešlapy asi fanoušci hvězdnému Irovi nikdy neodpustí. Zejména když kvůli sporu s Nurmagomedovem prohodil oknem autobusu železný rudl a zranil několik bojovníků, snesla se na jeho hlavu vlna kritiky. Nelibě vzala veřejnost také incident, při němž dal v hospodě pocítit sílu pověstné levačky jednomu ze seniorů na baru. Conora, který Aldovi i Alvarezovi kradl ze stolů titulové opasky ještě před tím, než je ukořistil v kleci a na každé tiskové konferenci sršel vtipem i odhodláním, by ale chtěli vidět téměř všichni.

O tom svědčí i čísla, a ta nikdy nelžou. Čtyři nejsledovanější MMA turnaje v historii mají společnou veličinu. Jedním z aktérů hlavního zápasu večera byl McGregor. Jestli se stane průkopník nejkomplexnějšího bojového sportu opět relevantní i jako válečník, kterého se děsí každý rival, nebo zůstane „jen“ celebritou a úspěšným byznysmenem, jenž vydělává miliony dolarů prodejem whisky, se rozhodne už v neděli. Pokud padne, jeden velký příběh nejspíš napíše poslední kapitolu.

Návrat Conora McGregora očima zápasníků

Machmud Muradov: „Je to skvělý! Lidi ho mají rádi, i když se nechová úplně nejlíp, ale jako sportovce jej uznávám. Je to největší MMA zápasník, první borec, který v UFC vyhrál dva pásy. Nemůžu ho soudit jako člověka, ale moc nemusím jeho chování, je to úplně jiný styl, než mám já. Ale každý ať si dělá, co chce, a když to funguje, tak proč to měnit? Přál bych si Conorovu výhru, jenže si myslím, že prohraje, protože Cerrone má víc zkušeností ve váze do 77 kilogramů, navíc je podle mě lepší na zemi a dobře kope. Uvidíme, jak bude Conor připravený. Určitě se na zápas podívám, asi i naživo ve Vegas.“

Jiří Procházka: „Je to pro jeho kariéru dost důležitý zápas, po dlouhé době do toho zase udeří, navíc jde s dobrým soupeřem. Dává všanc svoje jméno a vše, co vybudoval. Pokud chce, aby ho po těch aférách brali lidi takového, jaký býval dřív, tak teď musí jednoznačně a krásným způsobem vyhrát. Předvést ten živel, který ukazoval kdysi. Doufám a věřím, že to v sobě pořád má a dokáže se stát stejně pokojným bojovníkem jako v minulosti, který si jde čistě za svým cílem. Nic víc, nic míň.“

Karlos Vémola: „Král je zpět! Bude to, myslím, dobrý zápas a nutně potřebuji, aby ten duel vyhrál. Byla by to obrovská motivace pro mě, pro mladé, co ho sledují, nakopne to i celý náš sport, bude se o něm víc mluvit. Potřebuji, aby vyhrál, a nebylo to o tom, že se vrátí a hned padne, protože konkurence je tam teď veliká. Doufám, že se kousne, bude makat a opravdu se naplno vrátí.“

Žebříček UFC LEHKÁ VÁHA DO 70 KG VELTROVÁ VÁHA DO 77 KG ŠAMPION Chabib Nurmagomedov (Rusko)

1 Tony Ferguson (USA)

2 Dustin Poirier (USA)

3 Justin Gaethje (USA)

4 Conor McGregor (Irsko)

5 Donald Cerrone (USA) ŠAMPION Kamaru Usman (Nigérie)

1 Tyron Woodley (USA)

2 Colby Covington (USA)

3 Jorge Masvidal (USA)

4 Leon Edwards (Velká Británie)

5 Rafael dos Anjos (Brazílie)