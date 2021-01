Moře zlé krve si na rodném Slovensku udělala někdejší pátá tenistka světa Dominika Cibulková (31), jež byla minulý týden v pátek i se svým manželem Michalem Navarou očkována proti koronaviru. Verzi, že šlo o omyl, jí krajané zrovna nevěří. „Vyšší bere,“ mají jasno! A jejich někdejší modla? Místo, aby chodila kanály, přilila oleje do ohně, když se po centru Bratislavy s rodinou producírovala i v tvrdém »lockdownu« bez roušky.

Na blondýnku, co si potrpí na život v luxusu, se okamžitě snesla snůška jedovatých názorů. „Karma jí to oplatí, svini,“ byl jeden z mnoha na webu Pluska.sk. Podle Slováků Cibulková tentokrát opravdu přestřelila.

A možná už si to uvědomuje i sama maminka syna Jakuba. „Chci se touto cestou ještě jednou omluvit za to, že jsme spolu s manželem byli neoprávněně očkováni vakcínou proti Covidu,“ napsala v úterý na Instagram. „Je mi to líto vůči všem ohroženým skupinám a dalším lidem, kteří na vakcínu čekají. Dopustila jsem se chyby, když jsem si myslela, že jen vyplňujeme volná místa a nevyužité vakcíny,“ dušovala se.

Naštvaní fanoušci ovšem dál nemají pochopení. „Nic jí nemrzí. Nechť se nedělá ještě blbější, než je. Ať si to jde odpracovat do nemocnice místo zdravotníků, kteří ještě očkovaní nebyli. Knedla arogantní, ať zaleze do výtahu,“ vzkázal jí další z nich.

A taky že jo. Cibulková se prý hlásí do služby. „Došlo k situaci, kterou už nevrátím, ale jak jsem se vyjádřila hned na začátku, nabízím svou pomoc. Chci využít nabídku Ministerstva zdravotnictví, abych jako dobrovolnice pomohla v první linii. V této věci jsem už ministerstvo kontaktovala,“ svěřila se.

No… Jak moc je takový slib relevantní, zůstává otázkou. Slováci polepšení jejich zostuzené hvězdy zatím nepřikládají velkou důležitost. Důvěrou teď zrovna nepřekypuje. „Rodit šla do Rakouska, ale očkovat se nechala tady a bez hanby předběhla lidi, co vakcínu potřebují víc. Na očkování ještě k tomu nemá nárok,“ posteskl si jeden z nich.



A body Cibulkové nepřidala ani večerní procházka městem s manželem, synem Jakubem a europoslankyní Monikou Beňovou s chotěm. Samozřejmě bez roušky!