Biatlon a otázky kolem COVID-19. Kde k nákaze došlo? A kdo může přijet?

Český biatlon se nachází v obtížné situaci • FOTO: Petr Slavík (Český biatlon) Na úvod roku je to drsná bilance. A z mužské útočné eskadry zbylo jen torzo: Čtyři borci pozitivní na koronavirus, další dva pro změnu v karanténě. „Něco takového nepamatuju,“ řekl i trenér Ondřej Rybář k epidemii řádící uvnitř českého biatlonového týmu. Už o víkendu museli kvůli nedostatku zdravých závodníků vypustit při SP v Oberhofu jednu disciplínu. A do MS zbývá jen necelý měsíc. Chránili se, co to šlo. Jenže se jim to přece jen nevyhnulo. Nejprve ta zpráva zastihla Michala Krčmáře s Adamem Václavíkem. Pak Vítězslava Horniga. A když o víkendu vyšel pozitivní test na COVID-19 i Tomáši Mikyskovi, český mužský tým se náhle ocitl v troskách. Dva zbývající ještě odjeli mix štafetu na 14. místě. Do mixu dvojic už ale žádný nezbyl. Co tedy dál?

Kde k nákaze došlo? Všechny cesty ukazují, jaký to paradox, do dějiště letošního MS – slovinské Pokljuky. Právě sem totiž řada mužů odjela kvůli sněhovým podmínkám na povánoční přípravu, Michal Krčmář třeba i z exhibice v Ruhpoldingu. Nosily se respirátory, na jídle se potkával jen český tým, přesto… „Byli jsme v hotelu, kde byl veřejnosti přístup zakázán. Bohužel tam ale bylo nějaké ložisko, o kterém nikdo nevěděl. Tím, že se dodržovala interní hygienická pravidla, netrefilo to všechny, ale hodně lidí ano. Nepamatuju si, že by nás dřív něco v takovém množství ochromilo,“ prohlásil Rybář. Na druhou stranu, případy tří pozitivních servismanů, kteří pro změnu byli po celou dobu v Česku, jen potvrzují, že dnes už je riziko všude. Potíže měli v Oberhofu i Slovinci, Bulhaři nebo Japonci.

Jak jsou na tom pozitivně testovaní? Ať už se bavíte na dálku s kýmkoliv, přeje si, aby vše pominulo hlavně bez větších následků. „Bimbo (Krčmář) prý sice ztratil čich a chuť, ale po těle se necítí špatně. Také je mu to líto a sám se nabízel, že jde ve středu na test, a kdyby dopadl dobře, v pátek by už přijel do štafety. Nemyslím si ale, že to bude tak jednoduché. Uvidíme, jak na tom bude, až se začne hýbat a projde vyšetřeními, ale tím, že nás čeká MS a SP v Novém Městě na Moravě, nechceme nic uspěchat,“ slíbil Rybář. Co se pak týče dalších borců, měl jasno: „U Adama Václavíka to doznívá víc – bolela ho hlava a byla tam svalová únava. Víťa Hornig však zatím žádný symptom neměl, stejně jako Tomáš Mikyska. Řešíme to tedy den ode dne a uvidíme co dál. Hlavní je, aby tím všichni prošli bez následků,“ zmínil Rybář.

Jak budou vypadat další testy? Klidový režim, zinek nebo vitamin D – to je teď pro biatlonisty hlavní recept, jak se co nejdříve ze zákeřné nemoci zotavit. A jaká vyšetření by pak měla před návratem na tratě následovat? „Základ pro každého, kdo tím prošel, je echo, EKG a plicní vyšetření, protože to jsou první věci, které covid zasáhne. Určitě musí proběhnout funkční vyšetření,“ poznamenal Rybář. Nejsou už navíc zcela bez zkušeností – ještě před sezonou totiž měly pozitivní testy Jessica Jislová nebo Tereza Vinklárková. „Tím, že jsme uprostřed sezony, není sice na co čekat, jenže krok číslo 1 je, že sportovci musí být nejprve negativní. Teprve pak můžeme přistoupit k dalším věcem,“ doplnil trenér mužů.

Jak teď chránit ostatní? Markéta Davidová je devátou ženou SP. Z Obertilliachu navrátivší se Ondřej Moravec se zase loučí s kariérou. Stále je o co jet. Jenže jak zbývající bojovníky udržet ve zdraví? „Snažíme se ochránit každého z nás – i servisáky, u nichž už jsme také měli problémy tým postavit. Víc však udělat nejde. Člověk musí být opatrný, nosit všude respirátor, desinfikovat si ruce po kontaktu s předměty, kterých se mohl dotknout někdo jiný… Je to šílenost, ale nesmíme ztratit ostražitost a jít dál,“ řekl Rybář. Případy vyautovaných Tomáše Krupčíka a Milana Žemličky, kteří šli i přes negativní test do karantény, neboť byli s nemocnými na pokoji, je přiměl vsadit na jednolůžkové pokoje. „Máme tu i antigeny a průběžně se testujeme, ale ošidné je, že se to projeví až po několika dnech,“ uvedl Rybář.

Stihnou se všichni vrátit do MS? Je to i nešťastné načasování. Vrchol sezony, mistrovství světa v Pokljuce čeká na biatlonisty už za 29 dní. Jak ale mohou tyto koronavirové trable ovlivnit sílu českého týmu? Poměrně dost! Takový Michal Krčmář je nejen českou mužskou jedničkou, ale finišmanem mužské či smíšené štafety, jež vloni získala na MS bronz. „Těžko říct, na prognózy je ještě pořád brzy. Existuje řada lidí, kteří to prodělali a vrátili se rychle, jiným to zase trvalo déle. Je to individuální a záleží na průběhu nemoci, jak to který organismus zasáhne. Budeme se však snažit udělat maximum, abychom každého vrátili do plné formy,“ ujistil Rybář. Před šampionátem ještě přijde jeden podnik v Oberhofu a Anterselvě.

Jak to ovlivní české kvóty? Kvůli nedostatku zdravých závodníků už museli odpískat jeden závod – nedělní smíšenou štafetu dvojic v Oberhofu. „A je mi jasné, že budeme mít i dál problémy,“ netajil se Rybář. Pravidla IBU sice v týmových bitvách umožňují v sezoně škrtat dva nejméně povedené výsledky a nově se zavádí i upgrade, že by závodníci zasažení koronavirem mohli škrtnout až šest závodů (místo dřívějších dvou), z českého pohledu tím ale trable nekončí. „Uvidíme totiž, jak se to projeví i do další sezony, protože máme rok před OH a bojujeme o kvóty v počtu startujících do olympijské sezony. Když navíc vezmu, že v lednu znovu startuje IBU Cup, je zřejmé, že teď budeme mít před MS ohromný problém naše týmy nějak postavit a sbírat potřebné body,“ obával se kouč mužského výběru.

Co do Oberhofu č. 2? Ať chtějí nebo ne, kolotoč Světového poháru pokračuje i přes jejich problémy dál. A navíc už hned ve středu, kdy se ve druhém díle v Oberhofu pojedou sprinty mužů – tedy disciplíny, kde Češi mají jen dva negativně testované účastníky (Ondřej Moravec a Jakub Štvrtecký). „Musíme určitě povolat další kluky. Už jen proto, že se jede štafeta a chybí nám do ní dva závodníci. Vybíráme z družstva juniorů a čekáme na výsledky jejich PCR testů,“ poznamenal Rybář. V úvahu padá například jméno Mikuláše Karlíka, jenž dříve COVID-19 prodělal a měl by mít protilátky. „Nicméně i u juniorů se trochu bojím, že to prořídne. Měli jsme šest mužů a osm juniorů, ale teď nám lidé hrozně rychle dochází. Budeme mít potíže postavit štafetu, abychom byli konkurenceschopní,“ dodal Rybář.