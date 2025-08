Legenda jako VAR u bazénu. Před vlnou nesmím uskočit, říká sudí Netrefová

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Suché místečko vypadá jinak. Plavecká legenda Hana Netrefová na mistrovství světa v Singapuru pracuje jako rozhodčí a směny ve video místnosti střídá se službami přímo u bazénu. Při obrátkách tam dostávají její boty i kalhoty zabrat. „Nesmíme se pohnout. To by vypadalo dost blbě, kdyby rozhodčí uskočil před vlnou,“ směje se Netrefová.

Nikdy jste je neobdivovali? Plavečtí rozhodčí stojí při závodech blízko u dráhy, naklánějí se, aby dobře viděli, zda obrátka probíhá podle pravidel. A borci ve vodě je pokaždé počastují vlnou, která je zlije od kotníků po kolena.

„Jsme mokří. Tady je celkem problém s klimatizací, někde studeně fouká. Je to náš úděl. Na hotelu mám vysoušeče bot, do rána to bude suché,“ vysvětluje Netrefová.

Zářila pod jménem Černá, nyní je mezinárodní sudí

Ještě pár let před Ilonou Hlaváčkovou, Simonou Baumrtovou či Barborou Seemanovou to byla ona, které českému plavání vozila medaile. Hana Netrefová zářila v devadesátkách pod vlastním jménem Černá. Vozila medaile z kontinentálních šampionátů, na krátkém bazénu byla v roce 1998 mistryní Evropy na 400 metrů polohový závod. O dva roky později ji na stejné trati scházelo 11 setin do olympijského finále.

V Singapuru působí na mistrovství světa jako mezinárodní rozhodčí a každý den střídá svou pozici. Při semifinálové rozplavbě znakaře Jana Čejky na 200 metrů stála přímo u jeho dráhy číslo 7. Žádný prohřešek nenašla a česká naděje tak slavila národní rekord a postup do finále.

„Na jakýchkoli závodech má rozhodčí na své dráze plavce, vůbec nehraje roli, kdo to je. Všechno posuzujeme nestranně,“ ujišťuje.

Pokud by ze své pozice viděla porušení pravidel, neustoupila by o krok zpátky, ale varovně by zůstala přímo u dráhy.

„To je jasný signál pro vrchního obrátkového rozhodčího, který už hlásí do rádia: Potenciální problém na dráze! Místo rozhodčího nastupuje rezerva. Člověk jde k vrchním u a hned se to řeší. V protokolu mají, že celý proces by měl proběhnout v pětačtyřiceti vteřinách,“ vysvětluje Netrefová.

Jsou diskvalifikace, nejvíce na prsa

Další pozicí je takzvaná rozhodčí plaveckých způsobů. V téhle funkci chodí Netrefová kolem bazénu a dohlíží, jestli závodníci dodržují technická pravidla.

V Singapuru měl problém třeba italský prsař Nicolo Martinenghi, který byl v semifinále stovky diskvalifikován za údajný delfínový kop. Po odvolání byl ale připuštěn do finále, kde získal stříbrnou medaili. Novozélandské kraulerce Erice Fairweatherové naopak nic nepomohlo, když v rozplavbě čtyřstovky ulila start.

„Hodně diskvalifikací je na prsa kvůli prohřeškům, které nejsou vidět, když není použité video, ale odhalí je podvodní kamery,“ vysvětluje Netrefová. „Závodníci si přikopnou, zrychlují se delfínovým kopáním. Toto všechno se videem dá snadno odhalit“

Netrefová si v Singapuru vyzkoušela i službu video místnosti. Dostala na starost dvě dráhy a celou dobu je sledovala pomocí podvodních kamer.

„Stejně jako rozhodčí u bazénu i video rozhodčí mohou nahlásit porušení pravidel. To se potom kontroluje hlavním video rozhodčím, který si může záběry zastavit, zpomalit, vrátit zpátky, několikrát se na ně podívat. Každý návrh na diskvalifikaci musí být potvrzen tímto videorozhodčím a konečné rozhodnutí má delegátka,“ líčí Netrefová.

Bývalá úspěšná reprezentantka jako rozhodčí začínala ještě v závěru své závodní kariéry. Nejvyšší licenci získala před sedmi lety.

„Obula jsem se do toho, když vyrostly děti. Od roku 2019 jezdím po republice i ve vrchních funkcích. Teď pracuji v komisi rozhodčích a jsem pátým rokem na seznamu mezinárodních rozhodčích,“ říká Netrefová. „Plavání je můj život. Rozhodování je způsob, jak u něj můžu pořád být a jinou cestou mu vrátit, co mi dalo.“