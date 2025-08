Trpišovský v číslech: Výjimečná série i oblíbení soupeři. S kým má negativní bilanci?

Naprosto fantastická úspěšnost 73,9 % získaných bodů napříč všemi ligovými zápasy jasně ukazuje, že Trpišovský odchází jako spokojenější trenér opravdu často. Pokud by si měl vybrat jen jednoho oblíbeného soupeře, byly by to dost možná Pardubice. Proti „perníkářům“ uspěl v devíti z deseti případů, přičemž jediný nezdar přišel hned v prvním vzájemném střetu a šlo o remízu 1:1. V dalších zápasech už slavil vždy Trpišovský. Co je možná ještě pozoruhodnější, od prvního vzájemného klání jeho Slavia s Východočechy ani jednou neinkasovala a gólové skóre Trpišovský vs Pardubice nyní ukazuje 30:1.