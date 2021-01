Omluva nestačí: Kolocovy dcery se pustily do Lopraise! Co bude dál, zůstane u slov?

Už to vypadalo, že omluvou Aleše Lopraise (41) šovinistické „dakarské“ vystoupení jeho posádky na adresu dcer konkurenta Martina Koloce skončí. Omyl. Dotčené šestnáctileté dívky Alyyah a Yasmeen zavelely k útoku.

Talentované slečny se i s tátou a jeho týmem vydaly do Saudské Arábie, aby na slavném závodu, který jednou chtějí samy dobýt, nasály unikátní atmosféru. Takhle si to ale asi nepředstavovaly.

Loprais Praga Team se sám střelil do hlavy, když sexistické video umístil na svoje sociální sítě. Fanoušci po jeho zhlédnutí nevěřili vlastním uším. „Hele, černoška z Roudnice jde vpravo,“ zbystřil Loprais krátce před startem šesté etapy slavného závodu.

Dívka zaujala i jeho parťáka v kabině Petra Pokoru, jenž svému příjmení zrovna nedostál a pustil se do nechutného hodnocení. „Ona jedna je docela plochá a sjízdná, ta druhá moc ne, no...,“ ucedil.

Nemravná scénka se dvojčat Kolocových dotkla. „Fakt, že stále žijeme ve světě, kde je na mladé ženy pohlíženo pouze jako na sexuální objekty a nikoli na plnohodnotné lidské bytosti, nám byl připomenut v místě, kde bychom si to přály nejméně,“ posteskly si sestry v prohlášení na sociálních sítích.

„Dakar je pro nás snem, na který se vytrvale připravujeme a dáváme do něj úplně vše. Bohužel jsme si musely vyslechnout nechutné rasově a sexuálně motivované poznámky z úst posádky Aleše Lopraise, který se vůbec nestyděl video se svými výroky o nás zveřejnit,“ naštvalo Alyyah a Yasmeen.

Co zaznělo v Lopraisově kabině: Hele, černoška z Roudnice jde vpravo

Ze ávodů si tedy tentokrát ryze pozitivní zážitky neodvezou. „Krom zkušeností jsme si odnesly i pocit, že na nás někteří závodníci mohou koukat jako na pouhé „kusy masa“. Před Lopraisovým komentářem nás neuchránilo ani to, že jsme nezletilé,“ bědují sestry Kolocovy.

A bojí se horších zítřků. „Jestliže se k nám takhle chovají v době, kdy je nám šestnáct, jak se k nám budou chovat za pár let, kdy budou mít pocit, že si mohou dovolit úplně vše. Zůstane jen u slov?“ obávají se. Šovinistické báchorky jim prý ničí jejich sny. „Takové chování nemá své místo nejen na profesionální události jako je Dakar Rallye, ale kdekoli ve společnosti. Je to ubohé, nízké a ponižující.“

Rázné sestřičky si přes mladý věk nenechají nic líbit a vydají se do boje za spravedlnost a rovnoprávnost. „Považujeme to za vrcholně nesportovní chování. Nesmí být ponecháno bez odezvy. Dívky a ženy na celém světě by měly vědět, že tohle si nemusí nechat líbit. My se naštěstí bránit můžeme a dovedeme, ale potřebujeme vaši podporu. Dejte nám ji, prosím,“ žádají veřejnost.