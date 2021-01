Dakar 2021: program, trasa a další informace ke slavné rallye

Je to soutěž, na které i chlapi pláčou. A jak říkal bývalý závodník v kamionech Marek Spáčil: „Není to ostuda.“ Nebezpečná, vyčerpávající a neskutečně rychlá je Rallye Dakar, jež se i v roce 2021 koná v Saudské Arábii. Půjde už o 43. ročník v historii. Tady jsou dosud známá fakta o drsné maratonské soutěži, která by měla začít opět v lednu příštího roku.