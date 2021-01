Chlapi od volantu, to jsou drsní hoši. A pro piloty na Dakaru to platí dvojnásob. Jazyk ostrý jako břitva, tentokrát to posádka zkušeného Aleše Lopraise (41) pořádně přehnala. Na šovinistickém videu je paradoxní to, že jej Loprais Praga Team sám vyvěsil na Facebook.

Chvíle před startem si Loprais s kolegy Khalidem Alkendim a Petrem Pokorou zpříjemnili žoviální diskusí. „Ty ponožky jsou fakt super. Já už je mám tedy špinavé…,“ posteskl si synovec legendárního šestinásobného šampiona Dakaru Karla. „Já taky, ale neměním je,“ dodal Pokora a dočkal se od šéfa odpovědi: „Výborně prokrvují.“

Musejí to být kouzelné fusekle, protože posádce očividně neprokrvují jen nohy. „Mně už potřetí stojí ocas,“ ulevil si Loprais. To by ještě nebylo to nejhorší…

To přišlo, až když se ve startovním prostoru objevila jedna z dcer dvojnásobného mistra Evropy v závodech tahačů a šéfa roudnického týmu Buggyra Martina Koloce. „Hele, černoška z Roudnice jde vpravo,“ prohodil Loprais a od Pokory se dočkal puberťácké reakce. „Ona jedna je docela plochá a sjízdná, ta druhá moc ne, no...“

Sexistická debata o teprve šestnáctiletých dvojčatech Aliyyah a Yasmeen Kolocových vzbudila okamžitě vlnu negativních komentářů. „Aleš si honí sledovanost tím, že má sexuální narážky na děti, které zná od malička. Připadá mi to svým způsobem trochu úchylné,“ posteskl si Koloc pro Novu.

Lopraise samotného drsná slova mrzí. Ke kauze se ovšem postavil jako chlap. „Jsme pod neustálými dotazy ohledně našeho on board videa vypuštěného naším mediálním týmem na našich sociálních kanálech. Poznámky ve videu neměly nikoho provokovat či urazit,“ dušuje se. „Byla bohužel nešťastně zveřejněna komunikace dvou chlapů v soutěžní kabině. Omlouváme se proto všem, kterých se to týká, a dotčené výrazy je případně urazily.“

Nekorektní slovník zdůvodnil obrovským psychickým tlakem. „Jsme tým normálních kluků, kteří v dakarském presu neuhlídali a vypustili nešťastné video bez cenzury,“ uzavřel Loprais, jehož posádce patří po desáté etapě Dakaru čtvrté místo.