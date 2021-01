Tohle jméno si zapamatujte! Osmiletý Kauan Basile hraje za brazilský velkoklub Santos a má před sebou zářnou budoucnost. Již dnes přepisuje historické rekordy. Naposledy překonal světové superhvězdy Rodryga, Neymara a Messiho.

A o jaký rekord že se jedná? Malý kučeravý hošík se stal nejmladším fotbalistou v dějinách, který podepsal sponzorskou smlouvu s firmou Nike. Americký gigant si pojistila práva na vycházející hvězdičku už nyní v pouhých osmi letech.

Doteď patřil nejrychlejší podpis Brazilci Rodrygovi, který kope za Real Madrid. Toho si uvázali v jedenácti. To superstar Neymar musel na svůj kontrakt počkat do třinácti a slavný Lionel Messi , považovaný mnohými za nejlepšího fotbalistu všech dob, až do patnácti let.

Kauan tak už nyní bude pod obrovským drobnohledem. „Je čistý talent, je jako srdce, duše, DNA fotbalu,“ popisuje mladíčka agentura Mengoni Sports, která ho zastupuje. Otec Andrezinho, sám bývalý fotbalista známého klubu Corinthians, o něm zase tvrdí, že má obrovské technické dovednosti a až absurdní vůli vítězit.