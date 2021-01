Ronaldo rekordman! Pokořil Bicana, chce triumf na MS: Byl by to sen

Když letos 10. ledna proti Sassuolu pečetil výhru Juventusu 3:1 a dorovnal v počtu vstřelených gólů Josefa Bicana, bylo jen otázkou času, kdy česko-rakouskou legendu pokoří. A nyní se to stalo. Cristiano Ronaldo dal v italském superpoháru proti Neapoli (2:0) úvodní gól Juventusu, gól, který mu navždy utkví v paměti, byť nepatřil k těm nejsložitějším. Díky němu se totiž dostal na první místo střeleckých tabulek fotbalové historie.

Na onen památný okamžik si musel počkat. Po zásahu proti Sassuolu vyšel Ronaldo dvakrát střelecky naprázdno. Netrefil se během 33 minut, které odehrál v poháru proti FC Janov (3:2 po prodl.), ani v ligovém utkání s Interem (2:0). Byť už předtím měl několik příležitostí, dočkal se až v 64. minutě superpoháru. A měl přitom i trochu štěstí. Po rohovém kopu se míč odrazil od Tiemoueho Bakayoka přesně před Ronalda, který jej z hranice malého vápna poslal do neapolské sítě. Rekordní branka byla navíc trefou vítěznou, vzápětí totiž Lorenzo Insigne neproměnil penaltu a v závěru už jen stvrdil výhru Juventusu Álvaro Morata.

CRISTIANO RONALDO'S 760TH GOAL OVERTAKING BICAN AND BECOMING THE PLAYER WITH THE MOST OFFICIAL GOALS IN THE HISTORY OF FOOTBALL.pic.twitter.com/X427VoVwBf — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) January 20, 2021

„Byl to těžký zápas na náročném terénu. Zůstali jsme ale soustředění a získali trofej, která nám dodá sebevědomí. Jsme velmi šťastní. Nyní to musíme využít k vítězstvím v dalších zápasech. Pokud jde o ligový titul, bude to náročné, ale v závodě o něj stále jsme,“ uvedl po vítězství Ronaldo, který získal svou čtvrtou trofej po příchodu do Juventusu.

Pětinásobný vítěz Zlatého míče ve své kariéře dosud pálil za čtyři kluby. Pět branek vstřelil v dresu Sportingu Lisabon, dalších 118 za Manchester United, úctyhodných 450 za Real Madrid a nyní 85 v Juventusu. Dalších 102 tref má na kontě v portugalské reprezentaci.

Vůbec nejúspěšnějším Ronaldovým obdobím byl rok 2013, během nějž zaznamenal 69 gólů. O rok dříve se mu podařilo nastřílet 63 branek. Nejvíce se prosazuje pravačkou, kterou dal přes 64 % svých tref, 17,26 % vsítil hlavou. Hned 178krát skóroval po 76. minutě zápasu.

Ronaldův kontrakt v Juventusu vyprší v červnu 2022, tedy za 1,5 roku, ale byť mu bude 5. února už 36 let, tak na odchod do důchodu nemyslí. Chce přidávat další góly a trofeje. „Pokud jste motivovaní, na věku nezáleží. Ale nikdy nevíte, co se stane zítra. Proto žiji přítomností, tímto okamžikem. Momentálně se cítím skvěle a doufám, že budu hrát ještě mnoho, mnoho let. Ale je to fotbal, nikdy nevíte, co bude,“ uvědomuje si portugalská hvězda, která nabádá i mladé fotbalisty k tomu, aby si užívali aktuální chvíle.

S pohledem do budoucna věří Ronaldo v další úspěchy, a to zejména s reprezentací. Byl klíčovým mužem při triumfu Portugalska na EURO 2016, byť se ve finále zranil a zbytek utkání prožíval po boku trenéra Fernanda Santose u lavičky náhradníků, ale i v cestě za prvenstvím v Lize národů 2019. Nyní sní o obhajobě titulu evropských šampionů. „Bude to těžké, ale máme kvalitní mladý tým. Máme fantastického kouče, takže to vidím velmi pozitivně. Samozřejmě nevíme, co se stane ve skupině, ale myslím, že budeme dobří. Hodně jsme se zlepšili, takže v tomto ohledu cítím sebevědomí,“ konstatoval.

EURO je však pouze malým milníkem. „Vyhráli jsme v roce 2016, nyní chceme vyhrát mistrovství světa. Jestli je to možné? Ano, je. Všechno je možné. Vyhrál jsem trofeje s každým klubem, za který jsem hrál. Ale mistrovství světa… to je sen!“ řekl Ronaldo.

Nejlepší střelci v historii fotbalu Cristiano Ronaldo 760 soutěžních gólů

Josef Bican 759

Pelé 757

Romario 743

Lionel Messi 719

Cristiano Ronaldo Soutěžní góly

Sporting Lisabon 5

Manchester United 118

Real Madrid 450

Juventus 85

+

Portugalsko 102 Nejvíce gólů v zápase

Klub - 5

12. září 2015 Espaňol Barcelona – REAL MADRID 0:6

5. dubna 2015 REAL MADRID – Granada 9:1 Národní tým - 4

10. září 2019 Litva – PORTUGALSKO 1:5

7. října 2016 PORTUGALSKO – Andora 6:0 1. soutěžní gól

7. října 2002 SPORTING LISABON – Moreirense 3:0 (17 let, 8 měsíců, 2 dny) 760. soutěžní gól

20. ledna 2021 JUVENTUS – Neapol 2:0 (35 let, 11 měsíců, 15 dnů)