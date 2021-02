Dojatá vdova po lezci Chválovi (†31) děkuje: Budu se snažit dát dětem spokojený život!

Lidská solidarita se opět jednou projevila naplno. Vdova Maruška po zesnulém lezci Janu Chválovi (†31) tak nyní může posílat do světa slova díků. Vlna pomoci, která se vzedmula po nečekaném skonu jejího milovaného muže, ji svou velikostí příjemně zaskočila.

Od tragické události uplynuly dva týdny. Úspěšný sportovní lezec Honza zesnul v neděli 17. ledna. Rodina se pomalu vzpamatovává z obrovské rány osudu, ale ještě je před nimi předlouhá cesta. Nápomocni jim ve složité situaci jsou i přátelé a kamarádi, kteří zorganizovali dokonce i finanční sbírku na pomoc rodině. Maruška, která zůstala osamocena s dvěma malými dětmi, se tak má o koho opřít.

"Milí kamarádi, chtěla bych vám všem moc poděkovat za vaše zprávy, vlídná slova, nabídky pomoci a podpory. Moc si toho vážím, jen zatím nezvládám příliš reagovat. Veliké díky bych chtěla vyjádřit také za vaše finanční příspěvky na účet, který založili kamarádi z lezení. Zprvu jsem si tou myšlenkou nebyla jista, ale ozvalo se nám veliké množství lidí s nabídkou pomoci a pochopila jsem, že je to možnost, jak nám mohou tito lidé pomoci. Ten nejdůležitější člověk nám bude navždy tolik chybět, ale budu se snažit dát dětem (i díky nashromážděné částce) co nejvíce spokojený život. Děkuji vám," sepsala Marie své pocity a díky na Facebook.

A podpora je to skutečně znatelná, za necelé dva týdny už se nasbíralo více než tři čtvrtě milionu korun. To rodině milovaného tatínka bohužel nevrátí, ale ubere jim to alespoň část starostí. A dobré skutky vždy vyvolávají pocit naděje v lepší zítřky.

Transparentní účet na podporu rodiny