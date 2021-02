V roce 2013 se bývalému cyklistovi Lubošovi Lomovi (56) obrátil život o 180 stupňů. Bolest zad, které nepřikládal velkou váhu a znal ji z dřívějška, měla tentokrát jiný důvod - onkologický. Už osmým rokem tak bojuje se zákeřnou rakovinou.

Diagnóza lékařů byla tehdy krutá: mnohočetný myelom, neboli onemocnění kostní dřeně a odhadovaná doba dožití šest let. S tím se ale Lom ani jeho rodina nehodlali smířit a začali bojovat. „Čtyři cykly chemoterapie a autologní transplantace kmenových buněk udržely nemoc pět let na uzdě a táta tak mohl žít relativně normálním životem. I přes občasnou bolest zad začal zase pracovat, jezdit na kole a hlídat milovanou vnučku,“ napsali na webu, který byl vytvořen speciálně k účelům pro pomoc nemocnému Lubošovi.

Rakovina se mu totiž vrátila a během dvou let se rozšířila prakticky do všech kostí a vytvořila nádorové masy, které začaly utlačovat důležité orgány a působily neutlumitelnou bolest. Žádný typ léčby nebyl účinný a takový, který by byl, prý v České republice není, tvrdili lékaři a v listopadu 2020 řekli, že Lomovi zbývají pouhé týdny života. „Nechodil, nebyl schopen se sám zvednout z postele, nejedl, trpěl nesnesitelnými bolestmi. Ale víra, že nemoc nakonec porazí, ho nikdy neopustila,“ napsala rodina.

Naděje na zlepšení pak svitla v sousedním Německu. „Dostali jsme se k doktoru Hänelovi z Klinikum Chemnitz, který nám po prostudování tátova případu dal k našemu překvapení nabídku léčby, která by mu mohla zachránit život.“

A skutečně, po prvním cyklu chemoterapie a čtrnácti dnech hospitalizace se začal cyklistův stav rapidně zlepšovat, dokonce byl schopen odjet na Vánoce domů a strávit s rodinou svátky. „Od 6. ledna je táta opět v Chemnitz, aktuálně absolvuje 3. cyklus chemoterapie. Nádorové masy ustoupily o 90 procent, táta má znovu chuť k jídlu, je plně soběstačný a dokonce začal celkem obstojně chodit,“ radují se Lomovi.

Vyhráno ale ještě není. V plánu německých lékařů je čtvrtá chemoterapie a ta samozřejmě něco stojí. Rodině však došly prostředky, protože pojišťovna se k ní otočila zády, a vše dosud hradila z vlastních rezerv. „Naše žádost byla pojišťovnou zamítnuta jako neopodstatněná s pravděpodobně nulovým léčebným účinkem,“ šokují.

Naštěstí se ale najdou lidé, kteří jsou ochotni přispět do sbírky finančním obnosem a pomoci zachránit Lubošův život.

„Kamarád, jeden z našich nejznámějších cyklistických profesionálů devadesátých let, legendární český hrdina drsného Paris - Roubaix, bohužel opětovně bojuje se zákeřnou nemocí... Miluje život, takže víme, že to nevzdá, ale myslete prosím na něj a jeho nejbližší,“ napsal paralympionik Jiří Ježek na svém Facebooku a přidal odkaz na web.

A není zdaleka sám.