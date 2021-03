Hokejista a kapitán Třince Petr Vrána (35) se minulý pátek naposledy rozloučil s milovanou manželkou Lindsey (†35), jež 2. března utonula, když se na přehradě Slezská Harta snažila zachránit štěně. Smuteční ceremonie se díky finanční sbírce mohli zúčastnit také rodiče zesnulé Brad a Liza, kteří přiletěli až z dalekého Halifaxu!

„Bylo to nádherné. Cítil jsem lásku, když jsme dávali naše poslední sbohem,“ napsal bezprostředně po pohřbu organizátorce sbírky a rodinné známé Samantě Condranové dojatý otec Lindsey. „Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli. A za milá slova pro zdrcenou rodinu,“ vzkázal tatínek, respektovaný basketbalový trenér. Dohromady se nakonec povedlo vybrat více než 400 tisíc korun na letenky a s tím související koronavirová opatření.

Vránova manželka se na začátku března utopila poté, co se jí během procházky kolem Slezské Harty zaběhl pes na tenký led. Při jeho záchraně se propadla do vody a ani rychlý příjezd záchranářů už jí nepomohl. Hokejista, který byl partnerem Lindsey sedmnáct let a vychovávali spolu pětiletého syna Lea, se okamžitě odpojil od třineckého týmu. Od vedení klubu dostal neomezený čas na překonání tak tragické události.

Je tedy otázkou, zda se zapojí do extraligového play off, které Ocelářům začíná v sobotu. Ve čtvrtfinále se utkají s vítězem série mezi Vítkovicemi a Kometou.