Žila pro ostatní, všem se snažila pomoct, seč jí síly stačily, a tak není divu, že se z mnoha klientů bývalé atletky a později trenérky Heleny Fuchsové (†55), jež v neděli podlehla zákeřné nemoci, stali její přátelé. Jedním z nich byla elitní česká tenistka Kateřina Siniaková (24), která na svoji kamarádku dojemně zavzpomínala.

Siniakové se Helenka starala o kondici. Bleskově k sobě našly cestu. O to víc teď královéhradeckou rodačku náhlý odchod Fuchsové mrzí. „Mám obrovskou bolest v srdci - ztratila jsem nejenom kondiční trenérku, ale především kamarádku a člověka, který to nikdy nevzdával a vždy mi říkal pravdu do očí,“ napsala na Instagram tenistka.

Právě pro nekompromisní povahu měla Fuchsová respekt okolí. Přímá v jakémkoliv okamžiku. Co na srdci to na jazyku. Siniaková ví, že takových lidí je setsakramentsky málo. „Děkuji za vše, co jsi mě naučila, stala jsem se díky Tobě lepším člověkem. Budeš mi moc chybět,“ doplnila smutná Kateřina.