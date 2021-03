Po obrovské tragédii přišla vlna lidské štědrosti. Rodiče zesnulé Lindsey (†35), kanadské manželky třineckého hokejisty Petra Vrány (35), se mohou díky podpoře přátel zúčastnit jejího pohřbu v Česku.

Život usměvavé krásky, která se s Vránou seznámila v 18 letech během jeho působení v kanadské juniorce v celku Halifax Mooseheads, vyhasl minulé úterý. Lindsey šla jako každý den venčit své dva hafany k nádrži Slezská Harta, jenže když menší z psíků vběhl na led, ona se za ním instinktivně vydala ho zachránit.

Křehká pokrývka bohužel její váhu neunesla a ani přes bleskovou pomoc všech jednotek integrované záchranné služby se Lindsey nepodařilo z mrazivé vody vylovit včas.

Tragická zpráva se rychle donesla až do Halifaxu, kde rodiče zesnulé Lindsey začali ihned řešit logistický problém: jak se během pandemie koronaviru dostat na pohřeb do Česka? Do hry se naštěstí vložili jejich přátelé, kteří rodičům Bradovi a Lize uspořádali veřejnou finanční sbírku.

„Brad jako bývalý populární učitel naší střední školy od nás málokdy něco vyžadoval. Přitom existuje tolik lidí, kterým během svého učitelských let pomohl. Doufáme proto, že mu to v těchto nesmírně složitých chvílích můžeme alespoň trochu oplatit,“ napsali organizátoři, kteří si dali za cíl vybrat 10 tisíc dolarů na drahé letenky, covidové testy a další výlohy spojené s náročnou cestou přes oceán. Během několika málo dnů však vybrali skoro dvakrát tolik – tedy přes 360 tisíc korun!

