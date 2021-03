Vrána se vrací! Je bojovník, ocenil kouč Varaďa. Promluvil také o Kometě

Třinecké Oceláře povede do bojů o obhajobu mistrovského titulu z roku 2019 kapitán Petr Vrána. Zkušený útočník přišel v závěru základní části při tragické nehodě o manželku, od klubu dostal veškerý čas a pomoc, aby těžkou situaci ustál. Do čtvrtfinále Generali ČP play off proti Kometě Brno, která slavila titul v letech 2017 a 2018, bude Vrána připravený naskočit. Potvrdil to trenér Ocelářů Václav Varaďa. „Jsme rádi, že je Petr zpátky, je to jeden ze základních kamenů našeho týmu,“ řekl kouč. „Hrozně si toho vážíme. Petr je bojovník.“ Série gigantů začíná v sobotu a v neděli v Třinci.

Jak jste přijal jméno soupeře pro čtvrtfinále?

„Kometa hrála hodně vyrovnanou sérii s Vítkovicemi, samozřejmě se na soupeře těším. Mělo by to možná jiné grády, kdyby to bylo derby. Pro nás těžký soupeř s výborným prvním útokem a solidní týmovou hrou. Budeme se snažit postoupit dál.“

Proti Kometě obzvlášť bude klíčové držet disciplínu. Jak s hráči pracujete, aby se zbytečných faulů vyvarovali?

„Víme, kde je síla Komety. Její první útok je na tom velmi dobře hlavně v přesilových hrách, kde hraje skoro celé dvě minuty. Příležitostí jim nechceme dát moc. A když, budeme se to snažit ubránit. To je klíč. Nedat jim laciné příležitosti. Ale myslím, že oni budou nabádání stejně, protože taky vnímají sílu, jakou máme v přesilových hrách a ve hře pět na pět hlavně v útočné fázi.“

I vy jste se nejenom v této sezoně opírali o svoji elitní formaci. Jaká je pro vás vzpruha, že se vrací Petr Vrána a bude připravený hrát?

„S Petrem jsem hovořil, prožil si těžkých čtrnáct dní. Jsme všichni rádi, i hráči, že je Petr zpátky. Nemá situaci jednoduchou, ale my jako tým, i všichni ostatní, se mu budeme snažit pomoct. On se cítí dobře. Samozřejmě má po dlouhé pauze nějaký prostor kondici dohnat před sobotním utkání. Jsme rádi, že je zpátky, je to jeden ze základních kamenů našeho týmu. Hrozně si toho vážíme a přejeme mu, ať se situace zlepší, co nejlépe. Pokud to je možné.“

Kdy jste se dozvěděl, že bude hrát?

„V uplynulém týdnu byl pohřeb jeho manželky, já jsem s ním následně několik dní hovořil. A domluvili jsme se na tom, že se k nám přidá už během tohoto týdne.“

Museli jste po tragické události s týmem speciálně psychologicky pracovat? Probírali jste s hráči, jak to ustát?

„Samozřejmě, není to jednoduché, kluky to taky zasáhlo v kabině. My v Petrovi máme vůdčí roli, nebylo to jednoduché. Myslím, že i hráči to cítí velmi podobně a budou se mu snažit jakkoliv pomoct i mimo led.“

Asi by se nikdo nedivil, kdyby Vrána sezonu stornoval kompletně. Překvapilo vás příjemně, že chce hrát?

„Podívejte, teď to cítí takhle. Je play off, je tady pro kluky, vede je. Taky si myslím, že na jednu stranu přijde na jiné myšlenky. Samozřejmě to neustále a dennodenně prožívá. Neříkám, že nemůže dojít k nějakému zvratu a jednoho dne řekne, že to prostě vidí zase jinak. Teď je situace takhle, jsem rád, že se s ní pere, je to bojovník. Hráči to vnímají taky tak. Jsme rádi, že ho tady máme.“