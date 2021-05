Republika se nevěřícně smála a snažila se dovtípit, co bylo za podivnými pohyby lajnového sudího Patra Blažeje (38) při nedělní lize Slavia – Plzeň.

Záběry obletěly zemi. Kroutil rukama, plácal sám sebe po zadku, ocitl se na hrací ploše a dupal do trávníku a z ochozu v Edenu na něj lidi křičeli: „Feťáku.“

„Vím o tom, to video jsem viděl, ale mám čisté svědomí. Chápu, že to působilo podivně, ale kdo mě zná, tak ví, že jsem rozevlátý. Syn je na tom stejně, je v tom po mně. Zápasy prožívám jako v transu. Vím, že s tím mám problém, musím se to pokusit změnit, ale nechtěl bych být hodnocený jen za těch čtyřicet vteřin videa, vždyť jsem v tom zápase neudělal žádnou chybu,“ vysvětlil Petr Blažej svoji kreaci v pondělí.

Během úterý pro Blesk připojil to zásadní: „Pro případ potřeby jsem si nechal udělat toxikologický test. Je negativní.“

